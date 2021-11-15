Давайте рассмотрим сайт Vprognoze.ru

Приветствуем игроков и тех, кто просто интересуется темой ставок на спорт – мы хотим вас познакомить с действительно интересным сайтом, Vprognoze.ru! Уже по названию веб-ресурса понятно, что его основная задача заключается в предоставлении прогнозов на различные спортивные события. Так ли всё просто? Давайте заглянем!

Дизайн под целевую аудиторию

Да, как только мы заходим на этот сайт, мы видим, что дизайн этого электронного ресурса уж очень напоминает сайт какой-нибудь букмекерской конторы, сами видите:

Логотип, кнопки на разделы и отдельные виды спорта распределены так, как на подавляющем большинстве интерфейсов онлайн-БК. Дело в том, что любителям ставок на спорт даже не придётся привыкать к этому веб-сайту, так как его интерфейс уже подстроен под целевую аудиторию.

Многое зависит и от цветовой гаммы: в нашем случае она также подобрана весьма удачно – всё на виду, ничто, как говорится, «глаз не режет».

Действительно, дизайн, структура сайта, как бы, подстроены под ЦА – всё похоже на онлайн-БК, на которых беттеры и играют. Удобно!

Познакомимся поближе

С первых минут посещения нам хочется изучить информацию о самом сайте, где Администрация представляется перед своими гостями, но пока пробежимся по основным разделам ресурса, по «шапке»:

выдвижное меню, где база знаний, отзывы о БК (ценно), новости и другие важные вещи;

раздел «Рейтинг», тут раздельно рейтинг игроков и букмекеров, отлично;

ТОП ставки;

«Робобет», искусственный интеллект, без него никуда;

турниры;

платные VIP;

результаты;

анализ игр, понятное дело;

форум.



Остаётся сказать одно: на Vprognoze.ru собрана вся важная информация, причем как для новичков, так и для бывалых игроков!

Целая база данных и социальная сеть

Нельзя завершить обзор, не спустившись вниз этого ресурса, где и должна храниться ссылка на статью из серии «О Нас». Спускаемся и понимаем, что даже внизу сайта очень много полезной информации! Стратегии, бонусы букмекеров, прогнозы на спорт, БК по надёжности, по бонусам и даже чёрный список букмекеров.

Нажимаем на «О сайте», читаем очень дружественный текст, адресованный гостям и нам в частности. В самом конце администраторы сообщают, что перед нами не просто веб-ресурс, а целая социальная сеть, объясняя это возможностью комментировать всё, что тут происходит!

Мы можем не только оставлять комментарии, как тут указывается, но и писать свои предсказания.

Подытожим

Возвращаемся на «шапку», язык не поворачивается назвать его просто веб-ресурсом, так как перед нами целый портал с базой данных, аналитическим центром, встроенной системой поиска и форумом.

На форуме общаются новички и профессионалы, обсуждаются самые разные темы, люди делятся своими мыслями и узнают что-то новое от других пользователей. Кроме форума есть раздел «Комментарии», как мы поняли, сюда выводятся самые последние сообщения из чатов спортивных событий.

Что касается регистрации, то и здесь всё замечательно:

Жмём «регистрация». Соглашаемся с основными положениями Правил. Электронная почта, пароль, подтверждение.



Вывод таков: если вы ещё не там, то обязательно проходите регистрацию, у проекта есть свой ютуб-канал и мобильные приложения (IOS, Android). Не пожалеете!