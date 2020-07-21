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Производство спасательных жилетов: ООО «Северное Море»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Спасательные жилеты – важная составляющая комплекта аварийного оборудования на судне. Перед выходом в рейс необходимо купить их в количестве, достаточном для

Приобретая аварийное оборудование для судна, важно не забыть и про спасжилеты. Они позволят сберечь здоровье и жизни людей, по той или иной причине оказавшихся за бортом. Риски таких происшествий на водах чрезвычайно велики.

Требования к качеству

Спасжилеты должны быть надежными и качественными – от этого иногда зависит слишком многое. Важно все:

  • прочность ткани;
  • аккуратность швов и соединений;
  • удобство застежек;
  • продуманность кроя и т.д.

Перед приобретением жилетов необходимо их тщательно обследовать, внимательно проверяя каждую деталь. Лучше поручить это дело опытному эксперту, которому вы доверяете. Он точно выявит все возможные недочеты и дефекты, явные и скрытые.

Очень важно также, чтобы жилеты точно подходили по размеру и были рассчитаны на вес людей, которые будут их надевать. Иначе они не только не облегчат, но и затруднят спасение оказавшихся за бортом. Продумывайте заранее состав команды и пассажиров и приобретайте комплект с учетом ожидаемого состава на борту.

Требования к производителю и поставщику

Как видим, требований к качеству много – и все они обоснованы. Поэтому, если необходимо купить спасательный жилет, важно обратиться к достойному поставщику. Этот момент особенно актуален, когда приходится приобретать большие партии и просто физически нет возможности тщательно обследовать каждую единицу. Удобно это и в случае покупки небольшими объемами при отсутствии времени или просто возможности все осматривать.

ООО «Северное Море» - петербургская компания-производитель аварийно-спасательного оборудования, осуществляющая свою деятельность с 1992 года.

У компании есть собственное производство: выпуск новых изделий осуществляется под строжайшим контролем. Отсутствие дополнительных звеньев в виде посредников исключает риски подделок и брака и благоприятным образом сказывается на конечной цене. Вся продукция отвечает отечественным и мировым нормативам, предоставляется гарантия.

К продаже представлены спасательные жилеты для взрослых и детей: надувные, универсальные, страховочные и разгрузочные модели. Менеджеры при необходимости проконсультируют по вопросам выбора конкретной модели и помогут оформить заказ. Производство находится в Санкт-Петербурге, доставка осуществляется во все регионы России. Более подробную информацию, а также контакты компании вы можете уточнить на ее официальном сайте - https://northsea.ru/

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