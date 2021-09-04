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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис » Печать календарей и листовок

Печать календарей и листовок

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
instaprint24.ru
Печать, изготовление карманных календариков, настенных календарей, календарей домик

Современный бизнес требует привлечения различных способов рекламы, которая может существенно повлиять на уровень и качество продаж. И если вы задумались над этим, значит пришло время обратить внимание на печать календарей и листовок – отличные вспомогательные способы для привлечения клиентов в магазине или салоне красоты в нужный период времени. Заказать и купить настольный календарь с фото в Москве можно в компании ИНСТАПРИНТ, стоимость вас порадует.

Печать, изготовление карманных календариков, настенных календарей, календарей домик

Использование многочисленных возможностей для рекламы своей продукции или товара позволяет выбрать те, которые действительно приводят клиентов, приносят выгоду и существенно повышают спрос на продукцию. Нередко компании вместе с разработкой рекламы для размещения на бигбордах, в СМИ, на стелах и баннерах, продумывают использование полиграфической продукции для этих целей. И одной из таких возможностей становится печать карманных календарей, подбираются и печатаются настенные календари на 2022 год, а также разрабатываются оригинальные календари – настольный домик.

Календари – это эффективный и приносящий желаемый результат рекламный ход, который на сегодняшний день с успехом используют многие компании.

Выбирая календарь в качестве рекламы, вы обеспечиваете себя рекламой на целый год! Ведь если выбор пал на ваш календарь домик перекидной, например, у ваших потенциальных покупателей или пользователей услуг, то на их столе ваша реклама постоянно перед глазами. Точно также актуальны карманные календарики, которые многие предпочитают использовать даже в качестве визитки. Учтите несколько нюансов: только настоящие профессионалы могут обеспечить печать календарей настенных в высоком качестве. Профильная организация позаботится о том, чтобы ваш настенный календарь, а также календарь домик перекидной бросались в глаза, наиболее важные моменты были выделены и оформлены таким образом, чтобы ваша реклама не мозолила глаза и, тем не менее, приносила ожидаемый результат. Одарите подобной сувенирной продукцией своих потенциальных клиентов ближе к Новому году, и вы одновременно «убьёте двух зайцев»: разрекламируйте свою продукцию, напомните о себе и сделаете приятный подарок к наступающему Новому году.

Печать и изготовление листовок

Листовки – вид рекламно-информационного материала, который является эффективным привлечением внимания.

Многие полиграфические компании предлагают изготовление листовок на самых оптимальных условиях. Сегодня вы запросто сможете найти листовки дёшево, которые будут напечатаны оперативно, качественно и без излишних проблем. В процессе печати специалисты используют исключительно качественные бумажные и расходные материалы.

Что влияет на получение ожидаемого результата от раздачи листовок?

• Максимум важной информации на ней: умелое сочетание дизайнерских идей и задумок;
• Правильно разработанный макет, желательно с применением инновационных решений;
• Наличие контактных данных, включая карту проезда к вашему офису, магазину, салону.

Теперь напечатать листовки легко и для этого достаточно обратиться в типографию, выбрать макет, предоставить необходимую информацию и компания приступит к работе.

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