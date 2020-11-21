Надежный изготовитель качественной наружной рекламы

Высокоэффективная наружная реклама от надежного исполнителя https://farolmedia.com.ua способствует более быстрому охвату целевой аудитории. При этом затраты на изготовление рекламных носителей являются сравнительно невысокими. Компания предлагает выбрать оптимальные варианты конструкций, используемых в продвижении бизнеса. Функциональные изделия производятся из качественных износостойких материалов, в процессе изготовления специалисты применяют инновационные технологии.
Наиболее востребованные услуги
Владельцы бизнеса могут оформить заказ на изготовление объемных букв, лайтбоксов, печать и натяжку баннеров. Квалифицированные сотрудники компании оклеивают витрины, занимаются брендированием транспорта, печатают постеры, монтируют и демонтируют рекламные конструкции¸ ремонтируют вывески. Самый широкий спектр предоставляемых услуг также включает в себя:
- высокопроизводительную ультрафиолетовую печать;
- печать и глоттерную порезку пленки;
- изготовление штендеров, фреймлайтов, панель-кроштейнов и других видов востребованной продукции.
Все работы выполняются после согласования макета будущего изделия с заказчиком. В процессе сотрудничества учитываются актуальные требования и пожелания клиентов.
Применяемые материалы и эффективная подсветка
В изготовления продукции используются самые разнообразные и легко доступные материалы. Применение металла, нержавеющей стали, пластика, акрила, дерева и пенопласта открывает возможности для выбора подходящих исполнений. В некоторых случаях целесообразно сочетать различные материалы друг с другом. При выборе важно учитывать конкретные условия эксплуатации рекламного носителя и особенности окружающей среды.
Для обеспечения качественного обзора рекламных обращений используются различные типы подсветки. Установка неоновых ламп производится с целью получения более теплого света, яркость значительно повышается благодаря применению светодиодов. При этом светодиоды характеризуются низкими энергозатратами и удобной заменой. Многие предпочитают пользоваться люминисцентными источниками как самыми бюджетными вариантами.
Удобное сотрудничество с исполнителем заказов
Связаться с компанией и заранее обсудить все вопросы, связанные с изготовлением наружной рекламы, можно в любое удобное время. Заявки обрабатываются в течение кратчайших сроков, внимательные менеджеры консультирую клиентов по всем интересующим вопросам.