Эффективная наружная реклама: виды и особенности

Каждая торговая марка старается как можно чаще напоминать пользователям о своем продукте. Делается это для того, чтобы не потерять популярность и удерживать на рынке имеющиеся позиции. Самым эффективным и старинным способом влияния на общественность была и есть наружная реклама. Это прекрасный канал передачи информации. Он отличается пониженной избирательностью и воздействует на разные группы потребителей, благодаря чему происходит максимальный обхват публики. Рекламное агентство «Реклама на щитах» поможет запустить вашу рекламную кампанию по самым выгодным ценам.

Особенности наружной рекламы

Наружная реклама рассчитана на зрительное восприятие. Устанавливается на передвижные либо стационарные конструкции, расположенные в не зоны реализации товара. Информация подается в графическом, текстовом и другом виде. К особенностям внешней рекламы относятся такие позиции:

• существенные размеры плакатов приковывают внимание потенциальных покупателей;

• как правило, баннеры делаются цветными, на них отображаются реалистичные сцены;

• правильно подобранное размещение плакатов обеспечивает эффективность рекламной кампании;

• разноцветные баннеры помогают сюжету закрепиться в памяти.

Конструкции, на которых размещена наружная реклама, устанавливаются над проезжей частью, на крышах, на внешних поверхностях строений и в других местах.

Виды наружной рекламы

В соответствии с типом применяемых конструкций внешние рекламные средства разделяются на:

- установки, которые стоят отдельно. Их сдают в аренду рекламные агентства. Среди них выделяют:

пиллары – средство рекламы, предназначенное для размещения в центре населенного пункта;

• роллеры;

• билборды;

• призматроны;

• лайтбоксы.

- реклама, которая размещается на плоскостях зданий. Сюда относятся:

• афиши;

• маркизы – солнцезащитные тенты с нанесенным текстом либо изображением;

• баннеры;

• крышные конструкции;

• брандмауэры;

• кронштейны;

• витрины.

- транзитные – реклама, размещаемая на транспортных средствах;

- временные. Среди них представлены:

• мобильные промо-стойки;

• штендеры – выносные небольшие дву- либо односторонние щиты, сделанные в форме раскладывающегося «домика»;

временные ограждения, изготовленные из баннерных полотен.

- реклама на асфальте.

Каким образом бы не была оформлена реклама, главное ее преимущество заключается в том, что она всегда находится на виду у клиентов. Даже вопреки своему желанию, потребитель обязательно обратит внимание на разноцветную и эффектную наружную рекламу.