Как рабочее пространство повышает производительность труда

ента новостей

16:37
Выставка Максима Моргунова «Течение жизни»
16:33
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
16:27
В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы к деревне Ополье
16:14
В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху
16:05
Единственный в мире грузовой ретротрамвай на базе ЛМ-33 представили в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ
14:39
В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту
12:49
В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»
12:22
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест
12:15
Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством
10:46
Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте
10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
09:56
В Московском районе задержали курьера мошенников
09:56
Введут ограничения на книги иноагентов
09:06
Субботник все равно состоится?
19:07
Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков
18:49
Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают
18:44
Ярмарка современного искусства Port Art Fair
16:20
На Пискаревском мемориале прошла торжественно-памятная акция «Блокадный трамвай»
16:13
В Петербурге началась Неделя донорства крови
16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
15:45
Новичок баскетбольного «Зенита» Джувэн Морган набрал в победном для команды Хавьера Паскуаля матче с «Пармой» 14 очков
11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
10:45
В Невском районе задержали стрелка по окнам
10:41
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика
10:37
В Приморском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки
10:31
В Колпино задержали подозреваемую в убийстве своей пожилой матери
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как рабочее пространство повышает производительность труда

Как рабочее пространство повышает производительность труда

0
45
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
dialet.ru
Работа в оптимальной среде по праву считается необходимостью для обеспечения продуктивности, творчества и общего благополучия сотрудника

Работа в оптимальной среде по праву считается необходимостью для обеспечения продуктивности, творчества и общего благополучия сотрудника. Это особенно важно для работников, которые трудятся за компьютером. Часто для них не подходит традиционный офис в связи с недостаточным вниманием к деталям. На помощь приходит dialet.ru, чьими трудами создается современное и интересное рабочее пространство. С таким подходом следует ожидать качественного повышения продуктивности трудящихся.

Почему это важно

Есть много причин, по которым хорошее место для работы действительно важно. На первом месте стоит продуктивность. Исследования показывают, что хорошо организованное рабочее пространство способствует концентрации и эффективности.

Это означает, что даже небольшие изменения, среди которых правильное освещение, удобное кресло или чистый стол, могут существенно повысить производительность. Если речь идет об изначально правильно организованном рабочем пространстве, эффект становится еще выше.

Среди других причин можно выделить:

  • Креативность. Стимулирующая и вдохновляющая обстановка развивает творческий потенциал. Разнообразие визуальных и текстурных элементов, комфортное пространство, наличие природного света поддерживает воображение и способствует появлению новых идей.
  • Эргономика. Правильное рабочее пространство способствует не только продуктивности, но и улучшает состояние здоровья. Эргономические кресла, регулируемые столы, правильное расположение мониторов, а также многое другое помогает предотвратить неприятные последствия долгих часов работы за компьютером. Например, пропадает боль в спине и шее.
  • Психологическое благополучие. Организованное, приятное и комфортное пространство способствует снижению стресса и улучшению настроения. Это создает благоприятную атмосферу для работы.

Все вышеупомянутые факторы показывают, что пространство для работы не стоит воспринимать просто как место, где проводится время за компьютером. Это один из главных элементов успеха.

Именно по этой причине современный бизнес все чаще ориентируется не только на создание качественного рабочего места, но и использование специальных площадок для совместной работы. Таким образом повышается производительность, а работники получают дополнительную свободу, что становится причиной повышения лояльности компании.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-07-2015, 00:41
Как правильно выбрать компьютерный стол?
15-02-2024, 13:31
Удаленный рабочий стол: что это, и зачем он нужен?
26-01-2024, 13:26
Как обустроить комнату для подростка
24-03-2014, 22:36
Дизайн детской комнаты в студии Елизаветы Пестовой
17-03-2021, 23:38
Современный офис - дизайн рабочего пространства
15-03-2021, 14:35
Угловые диваны: выбор лучшего дизайнерского решения

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
82
Сегодня, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
0
85
Сегодня, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
167
Вчера, 16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
Наверх