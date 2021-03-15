Угловые диваны: выбор лучшего дизайнерского решения

Угловые диваны — лучший способ максимально увеличить пространство в гостиной. Собственники роскошных квартир и домов размещают один в углу комнаты для минимального воздействия или используют его в качестве разделительной линии в гостиной открытой планировки. Лучшие угловые диваны становятся прекрасным местом для отдыха, когда приходит время расслабиться.

Прежде чем вкладывать деньги и купить угловой диван, стоит разузнать больше. Понадобится размер, который подходит семье, и ткань, соответствующая образу жизни. Стоит также подумать о дизайне, который будет идеальным, если человек решит изменить свой домашний декор в будущем. Для тех, кто действительно хочет использовать доступное пространство, можно даже рассмотреть угловой диван, который трансформируется в диван-кровать, или диван со встроенными отсеками для хранения вещей.

Какой размер и форму выбрать

Некоторые аспекты будут играть большую роль в определении размера и формы углового дивана:

Размеры комнаты.

Планировка.

Семейная обстановка.

Помимо распределения места для каждого члена семьи, стоит также подумать о количестве посетителей, которые у владельца жилища есть на регулярной основе. Компактный двухместный диван должен хорошо послужить для использования в гостиной, но если собственник хочет проводить вечера фильмов для большой семьи и друзей, можно рассмотреть возможность использования других вариантов.

Есть два основных типа углового дивана на выбор: диван-шезлонг с длинной секцией для сидения, которая выступает с одного конца, и более традиционный диван L-образной формы, что выглядит как два сдвинутых вместе дивана.

Какая ткань лучше

Угловые диваны доступны в различных тканях и могут сильно различаться по цене. Самая дешевая ткань — это полиэстер или смесь полиэстера, тогда как шерсть, саржа и кожа стоят намного дороже.

Бархат с глубоким ворсом мягкий и роскошный, но требует довольно сложного ухода — на что стоит обратить внимание. Ткани, обработанные специальными веществами, являются разумным вариантом для семей, потому что пятна можно легко удалить водой. Всегда стоит заказать несколько образцов ткани, чтобы почувствовать материал.

С помощью углового дивана можно создать самый уютный уголок в своем доме. Угловые диваны создают то удобное место, в котором люди захотят проводить каждый вечер, и при этом максимально использовать пространство.