В России открывают уютные хинкальные вместо привычных фастфудов

6 мая в Санкт-Петербурге по адресу ул. Гончарная, 11 открылась новая хинкальная сети «Старик Хинкалыч». Это первая в Петербурге хинкальная большой федеральной сети, насчитывающей 43 заведения по стране. Уютное место в самом центре Северной столицы с доступными ценами и грузинским гостеприимством.

Главным продуктом сети являются, несомненно, хинкали, а потому и фирменная фраза, которым вас поприветствует официант, звучит так: «Сколько хинкали будете заказывать?». За все время существования бренда их было слеплено более 11 миллионов. Доступная цена и быстрая скорость отдачи делает это блюдо особенно привлекательным для большинства гостей. «Старик Хинкалыч» предлагает хинкали от 35 рублей за штуку, а время их приготовления не превышает 15 минут.

Также в меню представлены несколько видов хачапури, знаменитый суп харчо, кавказский плов и другие национальные блюда грузинской кухни. Средний чек в хинкальной не превышает 850 рублей. Многие из блюд готовятся в режиме «онлайн» на открытых кухнях, что позволяет всем желающим понаблюдать за интересным процессом.

«Старик Хинкалыч» с большим вниманием относится во всем гостям, даже к самым маленьким. Для малышей в хинкальной есть детский стульчик, карандаши и раскраски, а спустя время появится и детское меню.

Колоритный интерьер, тематическое музыкальное оформление и радушное гостеприимство - все это позволит вам окунуться в атмосферу уютного ресторанчика где-то на окраине Тбилиси, не покидая при этом родного города.

В хинкальной действуют акции:

- Дюжина хинкали бесплатно за 12 посещений;

- Дюжина хинкали по цене 11-ти;

- сезонные новинки и новые вкусы хинкали.

Адрес хинкальной: ул. Гончарная, 11

Время работы: с 10:00 до 22:00

Телефон для резерва столов: +7(921)444-52-30

Мы рады лепить и варить для вас!