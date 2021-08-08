Ресторан Legran в г. Санкт-Петербург

Ресторан Legran находится в центре Санкт-Петербурга, на улице Миллионная. Меню заведения включает блюда российской, французской кухонь. Винная карта ресторана представлена французскими, итальянскими, испанскими, другими винами. Заведение имеет большой опыт организации праздничных обедов, ужинов. Французский ресторан в Санкт-Петербурге подходит и для романтического ужина, ужина в кругу семьи. В пешей доступности от заведения расположен Эрмитаж, Спас на Крови, иные городские достопримечательности.

Проведение разных видов мероприятий в заведении

В ресторане можно проводить мероприятия разного формата:

свадебные торжества и фуршеты,

банкеты,

корпоративные встречи,

дни рождения, встречи выпускников.

В заведении предусмотрены различные виды досуга для гостей: концерты музыкантов; спектакли, в которых участвуют местные звёзды театра; дизайнерские показы. В ресторане имеется несколько залов. Самый большой, каминный зал, рассчитан на сорок пять – пятьдесят гостей. Банкетный зал рассчитан на 25 посетителей. Есть сигарный, малый барный залы.

Подробнее о ресторане Legran, интерьере заведения

Отдых в городе на Неве туристы часто совмещают с трапезами в ресторанах. Интерьер ресторана Legran объединяет традиции разных стран, эпох. Интерьер каминного зала – средневековая кладка из кирпича. В барном зале можно увидеть черты футуризма. Морские продукты, шоколад для французских блюд привозят из Франции. Покупается и новозеландское мясо. Гости могут насладиться перечнем французских блюд, среди которых:

фуа-гра с луковым вареньем,

креветки в соусе из чеснока по бретонским традициям.

Среди русских блюд в ресторане можно заказать:

треску с укропным маслом,

гречневые блинчики,

язык в соусе из смородины,

другие блюда.

На десерт в ресторане Legran предлагается домашнее мороженое, мильфей, сорбет, другие лакомства. Концепция заведения – в совмещении аутентичности блюд без привязки к определённому региону. Музыкальное сопровождение на выходных может включать импровизации джазовых музыкантов, фортепианные зарисовки. В ресторане есть также летняя терраса с комфортабельными столиками, креслами. Она работает в теплое время года. Посетители могут опробовать и российские наливки по проверенным рецептам. При открытии ресторана владельцы опирались на опыт мишленовских заведений, классических французских кабаков.