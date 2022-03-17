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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как быстро найти нового сотрудника

Как быстро найти нового сотрудника

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Понятие аутсорсинг (outsourcing) в переводе с английского языка звучит как использование внешних ресурсов.

Понятие аутсорсинг (outsourcing) в переводе с английского языка звучит как использование внешних ресурсов. Данный термин означает услугу по передаче части функций компании сторонним сотрудникам. Как правило, аутсорсеры занимаются выполнением непрофильных задач компании, при этом сама фирма продолжает решать свои основные вопросы. На сайте https://inplace.ru/ можно найти квалифицированных работников для выполнения самых разных задач.

Преимущества аутсорсинга

К преимуществам данного способа сотрудничества относятся:

  • Оперативное получение положительных результатов, необходимых компании. Организация дает задачи, которые выполняют профессионалы со стороны, при этом сама компания не прилагает непосредственных сил для решения этих задач.
  • Профессиональные сотрудники. Аутсорсинговые агентства, специализирующиеся на оказании услуг данного вида, несут полную ответственность за опыт и квалификацию каждого работника.
  • Экономия времени. При самостоятельном поиске нового работника в свою компанию, руководителю приходится тратить значительную часть своего времени на размещение объявления с вакансией в соответствующих ресурсах, на собеседование и переобучение специалиста. При найме работника через кадровое агентство достаточно лишь указать требования к специалисту, а решение всех остальных вопросов возьмут на себя подрядчики.
  • Оптимизация расходов. Воспользовавшись услугами кадрового агентства, компания получает существенную экономию на содержании штатного персонала. Таким сотрудникам не требуется оплата отпусков и больничных листов, за них не придется делать отчисления в пенсионный фонд и нести налоговые расходы.
  • Сохранение статуса малого предприятия со всеми существующими льготами, независимо от количества фактических работников, которые в настоящее время трудятся на благо компании.
  • Избавление себя от возможных разногласий с сотрудником по тем или иным вопросам. Если возникают подобные обстоятельства, то ответственность за их решение целиком лежит на плечах подрядчика, предоставившего этого сотрудника.

Работник, который оказывает свои услуги по договору аутсорсинга, получает оплату по факту выполнения данных ему задач. Руководство может быть уверено, что нужный перечень работ будет выполнен в установленные сроки и их выполнение не будет сорвано болезнью сотрудника или по другим причинам.

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