Салоны Fabian Smith: мебель для вашей библиотеки

Библиотека – особое место в доме, офисе, учебном или любом другом заведении. Во-первых, книги нуждаются в правильном хранении, а во-вторых, ими всегда должно быть удобно пользоваться, а потому и мебель для библиотеки необходимо подбирать соответствующую.

Стиль библиотечного интерьера может быть выбран любой, в зависимости от личных предпочтений. Современные производители и дизайнеры предлагают настолько широкий ассортимент, что получится реализовать самые разнообразные задумки и оригинальные варианты. Качественная деревянная мебель создает атмосферу уюта, настраивает на нужный лад и подчеркивает хороший вкус. Продуманная комплектация позволяет обеспечить максимальное удобство и рационально использовать каждый квадратный сантиметр пространства.

Компания Fabian Smith является настоящим экспертом. Более четверти века полноценной работы и лидирующие позиции на рынке дают нам возможность предлагать лучшую мебель и самые выгодные условия покупки. Мы сотрудничаем напрямую с мебельными брендами и дизайнерами, поддерживаем постоянное наличие основных коллекций на складе.

Вы можете обратиться за консультацией к менеджеру магазина и собрать заказ из дизайнерской мебели – качественной, стильной, практичной. Предусмотрена возможность доставки, в том числе международной.

Ассортимент библиотечной мебели

Полный каталог доступной к заказу мебели представлен на официальном сайте Fabian Smith. Образцы также выставлены в салонах, которые находятся во многих городах РФ. Одно из главных наших преимуществ – наличие полного комплекта необходимой мебели, которая легко сочетается между собой и дает возможность создать задуманный интерьер.

Каталог включает:

готовые рабочие кабинеты и библиотеки;

книжные шкафы, стеллажи, витрины с различными параметрами;

столики и этажерки;

мягкую мебель (кресла, диваны, пуфы);

дополнительные элементы интерьера (тумбы, комоды, лестницы, подставки для книг, корзины для мусора, цветочницы, сундуки и др.).

Есть также коллекции (шкафы для библиотеки, стеллажи, другая мебель), объединенные одним стилем и доступные к заказу полным комплектом или отдельными предметами из него.

При заказе нужных позиций они бронируются на 7 дней, если вы выбираете вариант с самовывозом, или отправляются службой доставки в ближайшее время. Стоимость мебели под заказ и доставки в ваш регион уточнит менеджер.