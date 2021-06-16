Несмотря на то, что идея быть организатором мероприятий часто сильно отличается от реальности, эта профессия по-прежнему остается уникальной, захватывающей и полезной карьерой. Есть много действительно уникальных и экстраординарных льгот и преимуществ, связанных с планированием мероприятий. Много полезной информации для организаторов эвентов можно найти по ссылке. Итак, если вы все еще задаетесь вопросом: «Почему я должен стать организатором мероприятий?», ознакомьтесь с некоторыми преимуществами работы менеджера мероприятий ниже, чтобы решить, подходит ли вам карьера в области планирования мероприятий или нет.

Причины стать организатором мероприятий

Командная работа + живая среда = уникальный опыт взаимодействия

Пожалуй, одно из самых приятных преимуществ организации мероприятий – это возможность работать в составе команды, в живой среде, на месте. Когда у вас хорошая команда, и вы находитесь на мероприятии, жить, работать и (если вам повезет) общаться вместе – это действительно уникальный опыт, который просто невозможно получить, работая в офисе. Когда команда работает вместе, определенно возникает особая связь, долгие часы работы, придумывание творческих идей и практических решений проблем, поздние ночи, раннее начало работы, работа в живой среде – круглосуточно – чтобы провести потрясающее мероприятие, общение с невозможными клиентами, истерики со стороны гостей и выброс адреналина от того, что вся эта тяжелая работа, наконец, оживает. И когда все идет хорошо, и вы видите реакцию на лицах гостей, это действительно невероятно полезное чувство. Этот общий опыт того, что все получилось – иногда вопреки всему, - действительно довольно сложно превзойти. Вы просто не получите этого в большинстве профессий.

Работа с талантами

В индустрии мероприятий есть так много удивительно талантливых людей, с которыми вы можете встретиться, поработать и учиться, каждый из которых познакомит вас с новыми вещами. От световых дизайнеров до шеф-поваров, дизайнеров декораций, веб-разработчиков, коктейльных миксологов, графических дизайнеров и множества причудливых и необычных художников и исполнителей.

Привилегированный доступ

Одним из преимуществ планирования мероприятий является то, что вы часто получаете особый доступ к уникальным событиям, людям и местам, обычно недоступным для публики.

Поэтому, если предположить, что вас еще не оттолкнули разговоры о скучных документах, о здоровье и безопасности, бесконечных таблицах Excel и 15-часовых рабочих днях, планирование мероприятий – это все еще потрясающая карьера для вас.