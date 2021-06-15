Ozon Express начал региональную экспансию и вышел в Санкт-Петербург

На старте работы сервис в Петербурге предлагает порядка 10 тыс. наименований товаров с быстрой доставкой в 20 категориях — от продуктов питания до детских товаров и смартфонов. В ближайшее время Ozon Express расширит ассортимент и появится в Пушкине, Павловске и других городах рядом с Северной столицей.
Сервис быстрой доставки Ozon Express впервые вышел за пределы Московского региона и начал работать в Санкт-Петербурге. Первый даркстор открылся в центре города — благодаря нему быстрая доставка стала доступна в Центральном, Невском, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах, а также на юго-западе по Петергофскому шоссе — в Автово и на Проспекте Ветеранов. Клиенты смогут получить товары в течение часа с момента заказа или в выбранные ими интервалы времени.
В начале июля доставка Ozon Express покроет весь Санкт-Петербург за счёт открытия еще нескольких дарксторов в разных частях города. Тогда же сервис будет доступен жителям Пушкина, Павловска, Колпино, Парголово.
В ассортименте Ozon Express на старте будет представлено порядка 10 тыс. товарных наименований в 20 товарных категориях — от свежих продуктов, выпечки и бакалеи до товаров повседневного спроса (FMCG), электроники, товаров для детей, косметики и книг. По мере развития сервиса ассортимент будет расти, в том числе за счет локальных производителей продуктов и поставщиков готовой еды. Уже сейчас в Ozon Express представлены несколько петербургских компаний, в том числе проект «Теплого хлеба и под одеяло» от Буше, крупный дистрибьютор выпечки «Даниэль М», Синявинская птицефабрика, производитель молочной продукции «Росэкспопром» и другие.