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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » «Юг Руси» готовится нарастить производство бутилированного масла

«Юг Руси» готовится нарастить производство бутилированного масла

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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На ростовском маслозаводе «Юг Руси» начат монтаж новой высокопроизводительной линии розлива подсолнечного масла.

На ростовском маслозаводе «Юг Руси» начат монтаж новой высокопроизводительной линии розлива подсолнечного масла. Мощность линии составляет до 30 тысяч бутылок в час.  Выпущенная одним из ведущих мировых производителей линия имеет высокую  энергоэффективность, что служит существенным фактором повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.  «Реализация этого инвестиционного проекта позволит предложить российскому рынку больше высококачественного бутилированного масла, на которое мы сегодня видим повышенный спрос, – отметил основатель ГК «Юг Руси» Сергей Кислов. Кроме того, применение современных энергосберегающих технологий позволит улучшить экономические показатели производства, что позитивно повлияет на ценообразование продукции. Соответственно, вырастет ее конкурентоспособность и на российском и на международном рынке. Сегодня мы видим рост интереса к подсолнечному маслу во многих странах мира. К людям приходит понимание, что подсолнечное масло -  продукт для здоровья.  В наши дни оно, зачастую, заменяет на столе другие масла. Сегодня мы это видим и в Китае, и в Индии, и в Африке. Соответственно, для нас очевиден потенциал роста экспорта». 

Следует отметить, что уверенность основателя «Юга Руси» в  востребованности российского подсолнечного масла подтверждается практикой холдинга. Так, в уходящем 2020 году «Юг Руси» вышел со своим бутилированным маслом на рынок Южной Кореи, Сейшельских островов, Вьетнама, Израиля. 

Ввод в эксплуатацию новой линии розлива запланирован в марте 2021 года.

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