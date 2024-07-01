Разница в шуме шин, шупопоглащающая пена Silent Foam против обычных колес

В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) шум двигателя часто маскирует другие звуки, такие как шум ветра и резины. В электромобилях, где двигатель работает практически бесшумно, шум от шин становится более заметным и значимым. В этом кроется парадокс: стремясь к тишине, мы начинаем замечать звуки, которые раньше не играли такой важной роли.

Шумопоглащающая пена внутри резины содержит множество крошечных полостей. Эти пространства действуют как звукопоглотители, уменьшая шум, возникающий при движении шины по дороге. Звуковые волны проникают в эти крошечные отверстия и теряют энергию, отражаясь вокруг, эффективно подавляя шум, достигающий салона автомобиля.

Результаты, приведенные ниже, были протестированы Top Tire Review с использованием комбинации дорог общего пользования и контролируемых маршрутов. На графике ниже показано сравнение шин Giti Control P10 (обычные) и Giti Control P10 (Silent Foam) по субъективному уровню шума и комфорта.

Интересующий размер летней резины 255/45 R19, который является стандартным для Tesla Model Y.

Объективный шум

В объективном тесте измерялся уровень внутреннего шума как стандартных летних колес, так и с шумопоглащающей пеной.

Для сравнения: при движении с постоянной скоростью 20 км/ч по контролируемому маршруту по дорогам общего назначения, стандартные автошины производили на 1,5 децибела больше шума. Показатели могут отличаться и зависят от качества и фракции асфальта, более крупная фракция создает больше звуковых волн, то есть разница может быть еще больше.

Разница может показаться небольшой, но она значительно повышает общую тишину и комфорт езды, делая вождение заметно приятнее.

Субъективный шум и комфорт

В субъективных оценках колеса показали схожие результаты с точки зрения комфорта. Таким образом, разницы в сглаживании неровностей нет. Среди водителей существовало мнение, что версия колес с пеной дает немного больше комфорта, однако это миф.

Когда дело доходит до шума, летняя резина с пеной имеют небольшое преимущество. Разница ощутима, даже без измерительных приборов.

В последнее время шум шин – это не просто новый вызов, а важный аспект, который требует внимания и инновационных решений. Снижение шума, издаваемого резиной, новое направление в котором производители колес видят потенциальный рост продаж.

Производители активно работают над созданием инновационных решений, разрабатывают новые резиновые компоненты, изменяют рисунки протектора, улучшают конструкцию каркаса автошины и используют специальные шумопоглощающие материалы. Суммарно, технологии не только повышают комфорт и безопасность, но и играют важную роль в продвижении электромобилей.