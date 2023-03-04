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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Спецтехника » Покупка или аренда JCB 3CX – что лучше

Покупка или аренда JCB 3CX – что лучше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spec-technix.ru
Выполнение строительных работ часто сопровождается использованием спецткехники.

Выполнение строительных работ часто сопровождается использованием спецткехники. Одним из таких машин может быть экскаватор-погрузчик. Хорошим вариантом здесь становится модель JCB 3CX.

При этом возникает вопрос: «Что лучше – приобрести такую технику или взять ее в аренду?» Многое здесь зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и фактора целесообразности.

Аренда JCB 3CX – когда это актуально

Безусловно, покупка и аренда JCB 3CX будет целесообразной в зависимости от ситуации. Вариант с арендой зачастую позволит сэкономить немало денег. Вы избавлены от необходимости больших трат на такую спецтехнику.

Помимо этого, не нужно будет решать вопросы по поводу ее обслуживания и размещения. Вы арендуете JCB 3CX, когда в этом есть необходимость. Причем лучше заказывать технику сразу с оператором.

Аренда будет выгодной в следующих случаях:

  • техника не требуется на постоянной основе;
  • собственный экскаватор погрузчик вам не нужен;
  • вы сокращаете свои расходы.

К аренде могут прибегать компании, предприниматели и частные лица. Во многих случаях этот вариант оказывается предпочтительным. Однако бывают моменты, когда разумнее приобрести такую технику.

Покупка JCB 3CX – оправданность такого шага

Предположим, у вас строительная компания. Вы постоянно выполняете работы, для которых как раз требуется экскаватор-погрузчик. Покупка такой спецтехники приведет к немалым расходам. Однако постоянная аренда оборачивается для вас к еще большими тратами.

Покупать имеет смысл в следующих случаях:

  • вы все рассчитали и убедились в выгоде этого решения;
  • у вас есть свой оператор;
  • вы учли все нюансы по хранению, ремонту и обслуживанию этой спецтехники.

Почему JCB 3CX

Возникает и другой вопрос: «Почему стоит отдавать предпочтение именно этой модели?» Конечно, многое определяется и личными предпочтениями. Однако JCB 3CX считается наиболее востребованной спецтехникой при проведении строительных работ.

Это достаточно комфортная, удобная и производительная техника от известного британского производителя. Она обеспечивает большую глубину копания и может использоваться для погрузки различных машин.   

Техника очень хорошо зарекомендовала себя в деле. Потому ее нередко арендуют при строительных работах на различных объектах. Это надежный и эффективный экскаватор-погрузчик с грузоподъемностью 2,9 тонны. Не зря он пользуется высоким спросом в нашей стране.

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