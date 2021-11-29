Масляный фильтр для компрессора

Масляные фильтры в пневмокомпрессоре очищают частицы смазки при прохождении их через синтетические и органические наполнители. Это помогает увеличить срок службы компрессорного оборудования: предотвращает преждевременный износ постоянно вращающихся и трущихся элементов (поршней, шатунов), винтовых пар, втулок, подшипников за счет уменьшения концентрации в масле твердых частиц. Размеры и конструкция фильтрующих элементов зависит от типа, модели, мощности и производительности компрессора.

В компании «СалютисБел» вы сможете заказать фильтр для компрессора и комплектующие к ним, а также масло. При необходимости, наши мастера выполнят монтаж, обслуживание и ремонт любого компрессорного оборудования на объекте заказчика.

Устройство масляных фильтров для компрессора и их виды

Существуют модели фильтров, которые крепятся к корпусу компрессорной установки снаружи, а элементы-сепараторы укладываются в специальные стаканы.

Конструкция наружного масляного фильтра:

Стальной корпус. Способен выдержать высокое давление, это помогает избежать деформации, разрушения, утечек масла в аварийных ситуациях. Тарельчатая пружина. Нужна для прижимания фильтрующего элемента к крышке. Наполнитель – фильтрующие слои. При их укладке используют различные материалы: фетр, бумагу, целлюлозу, синтетические волокна. Заглушки – изготовлены из стали, требуются для надежной фиксации фильтрующего элемента на корпусе. Клапаны – перепускной и противодренажный. Первый – блокирует поток неочищенного масла, не пуская его к механическим узлам компрессора при малых температурах. Второй – не дает маслу вытечь наружу, когда устройство выключено.

Внутренние фильтры-сепараторы состоят из пластикового корпуса и наполнителя, который расположен снаружи. Иногда фильтрующий слой укрепляют стальной сеточкой.

Когда меняют масляный фильтр на компрессоре

Периодичность замены зависит от рекомендаций производителя, условий эксплуатации, а также интенсивности работы компрессора. Срок службы стандартного масляного фильтра – 500 часов. Элемент-сепаратор меняют через 2500-3000 часов работы.

Фильтрующие элементы следует менять чаще, если компрессор работает в сильно запыленном помещении. Если пневмоустановка эксплуатируется в интенсивном режиме (12 часов в сутки и более), то фильтр также заменяют чаще.

Как заказать

Чтобы купить масляный фильтр для компрессора в Минске, необходимо знать артикульный номер элемента. Поиск можно выполнить по модели компрессора или размерам корпуса, диаметру отверстий старого фильтра.

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