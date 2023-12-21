Rolls-Royce Cullinan - внедорожник класса люкс для активного отдыха с комфортом

Rolls-Royce Cullinan – это первый в истории британской марки внедорожник премиум-класса. Автомобиль создан на базе уникальной алюминиевой платформы «Архитектура роскоши» и оснащен мощным двигателем V12 с турбонаддувом. Cullinan сочетает в себе легендарный комфорт Rolls-Royce, высокие динамические характеристики и отличную проходимость.

Дизайн и конструкция

Внешний вид Cullinan выполнен в фирменном стиле Rolls-Royce. Массивная решетка радиатора, вытянутые пропорции и минималистичный дизайн кузова придают автомобилю представительность и солидность. Кузов и рама целиком сделаны из алюминиевого сплава, так называемого «серебра Rolls-Royce». Это обеспечивает высокую жесткость и низкий вес конструкции.

Отделка салона проведена с применением натуральной кожи и дерева. Передняя панель выполнена в виде двухъярусной конструкции с отдельным местом для пассажира. Полностью цифровая приборная панель дополнена сенсорным экраном мультимедиа.

Ходовая часть Cullinan оснащена пневматической подвеской и системой полного привода. Электроника следит за дорожным просветом и распределением крутящего момента между осями. Управление высотой дорожного просвета позволяет преодолевать водные преграды или совершать спуск со склонов на малой скорости.

Характеристики и оснащение

Cullinan оснащается бензиновым двигателем V12 с двумя турбонагнетателями. Его рабочий объем составляет 6,75 литра, а максимальная мощность – 563 л.с. Максимальный крутящий момент 850 Нм позволяет разгонять 2,7-тонный автомобиль до 100 км/ч за 5,2 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Cullinan оснащен полным набором электронных систем помощи водителю и средств мультимедиа последнего поколения. Автомобиль получил 4-зонный климат-контроль, Wi-Fi, аудиосистему с 18 динамиками. Для внедорожного использования доступны опции выдвижных кресел и съемного фаркопа.

Впечатления от тест-драйва

Управление Cullinan отличается легкостью благодаря точному рулю с гидроусилителем. Разгон с места до сотни занимает чуть больше 5 секунд при полной тишине в салоне. Комфорт езды сохраняется даже на неровном покрытии и при движении по бездорожью.

На скорости свыше 130 км/ч в салоне царит полная тишина и отсутствуют вибрации. Это заслуга превосходной шумоизоляции и плавности хода подвески Cullinan. Звукоизоляция настолько эффективна, что при закрытых окнах не слышно даже рева мощного двигателя.

Cullinan продемонстрировал отличные внедорожные качества при преодолении лесных участков, небольших рек и спуска со склона. Благодаря регулируемой высоте дорожного просвета, мощному полному приводу и системам курсовой устойчивости автомобиль проходит там, где большинство внедорожников бессильны.

Тест-драйв Cullinan подтвердил заявленные возможности этой модели. Rolls-Royce Cullinan является эталоном роскоши и комфорта внутри, обладая при этом выдающимися характеристиками проходимости. Автомобиль действительно позволяет чувствовать себя в безопасности и комфорте на любой местности.