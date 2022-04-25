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Питерец.ру » Общество » Показали старинные машины

Показали старинные машины

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге прошла выставка старинных автомобилей

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялась выставка, на которой были представленные старинные автомобили. Мероприятие прошло в «Экспофоруме» в эти выходные.

Среди важнейших экспонатов оказались машины императора Николая II. Это Mercedes, Rolls-Royce, Peugeot, Renault, которые считались на тот момент лучшими в мире. Такая выставка стала крупнейшей в СНГ.

Петербург был абсолютно заслуженно выбран в качестве места проведения столь важного мероприятия. Именно здесь проехал первый в стране автомобиль. В Северной столице также проводились первые автомобильные соревнования.

Это были автопробеги из Петербурга в другие города. Отсюда экипажи отправлялись в Москву, Варшаву, Севастополь, Киев. Так что город на Неве имеет богатые автомобильные традиции.

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