Обзор нового Рено Мастер

Renault Master – фургон, выпускаемый известным французским автоконцерном. Эту модель стали производить с 1980 года. Рено Мастер пережил несколько модификаций. Сегодня выпускаются автомобили третьего поколения.

Особенности и характеристики

Новый фургон представлен в 3 основных версиях. В зависимости от этого длина автомобиля варьируется в пределах 5-6,22 м. Объем грузового отсека достигает 8-13 кубометров. Высота фургона в районе 2,5-2,7 м. Более подробные характеристики этого авто вы найдете на сайте renault.by.

Достоинства

Для Рено Мастер характерны следующие преимущества:

удобство и комфорт;

хорошие характеристики;

эффективность погрузки;

высокий уровень безопасности;

приемлемая цена.

Все это позволяет обратить серьезное внимание на такой фургон. Отдельных слов заслуживает удобная кабина. На месте с пассажирским сиденьем разворачивается столик, за которым можно пообедать или разместить ноутбук.

Невероятно удобен грузовой отсек, благодаря чему машина отлично подходит для таких перевозок. Предусмотрены специальные крепежные кольца. В качестве опции можно заказать подсветку со светодиодами, грузовой Рено Мастер оснащен эргономичными поручнями и низким порогом.

Это одна из лучших моделей в своем сегменте. Автомобиль отлично ведет себя на дороге и сохраняет спокойствие при совершении маневров. Это достигается благодаря использованию современных систем.

ESP придает фургону устойчивость, а Hill Start Assist позволяет без проблем подниматься в гору. Присутствует специальная система, помогающая при раскачивании прицепа. Отдельного упоминания также заслуживает круиз-контроль.

Аргументы в пользу покупки

Это отличный грузовой фургон, который будет актуален для многих компаний и частных лиц. Машина подойдет службам доставки, различным сервисам, транспортным компаниям и всем, кто занимается грузоперевозками.

Renault Master – эффективная, надежная и хорошо зарекомендовавшая себя техника. Такой фургон выигрывает не только у российской «Газели». Он также способен конкурировать с более дорогими марками авто.

Вариант с Рено Мастер как минимум заслуживает рассмотрения. Если вам нужен транспорт такого класса, ознакомьтесь с характеристиками и особенностями этой машины, оцените условия покупки и примите оптимальное для себя решение. Именно такой фургон может подойти для задач, которые вам необходимо решать.