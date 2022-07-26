Завод «Промавто» занимается производством автофургонов и оборудования для них. Они создаются на базе российских и зарубежных автомобилей. В результате умелых действий мастеров вы получаете переоборудованную технику, предназначенную для выполнения необходимых вам задач.

Такой фургон становится передвижной лабораторией, машиной для спасателей или сотрудников полиции. Все зависит от выбранного варианта, используемого оборудования и технологий.

Услуги

При переоборудовании фургонов возможны следующие услуги:

кузовные работы;

установка дополнительных элементов в салоне;

монтаж систем отопления, вентиляция и кондиционирования;

электрические работы;

индивидуальное оформление.

Печень, характер и объем работ определяется в соответствии с требованиями заказчика. В процессе выполнения задач учитываются пожелания клиента.

Особенности

Цельнолитые фургоны пользуются большой популярностью. Это востребованная коммерческая техника. Благодаря единой рамной конструкции, автомобиль становится более прочным. В таком фургоне кабине соединяется с главной части кузова.

Техника «Промавто» изготавливается на основе шасси ГАЗ. При этом используются различные модификации. Мастера завода удаляются особое внимание качеству фургонов. Сварка и сборка выполняется с соблюдением всех технологических требований. Это позволяет продлить срок службы цельнометаллического фургона.

Использование

Такая техника применяется при грузовых и пассажирских перевозках, а также использует при решении специфических задач. При изготовлении фургона обязательно учитываются его технические характеристики, а также удобство и прочие важные параметры.

Качество

При создании этой техники используются оригинальные комплектующие. Работы выполняются с применением современного оборудования. На всех этапах работ производится жесткий контроль качества. Такой подход позволяет выпускать достойную продукцию, которая широко востребована среди компаний и организаций.

Заказ

Цельнометаллические фургоны станут отличным решением вопроса с транспортом. Вы приобретаете отличную технику. По вопросам заказа этого автомобиля, его переоборудования, а также для приобретения комплектующих обращайтесь к менеджерам «Промавто».

Контакты для связи и информацию по фургонам вы найдете на сайте завода.