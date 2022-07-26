Цельнометаллические фургоны

ента новостей

01:10
Почему Доминик Гашек – против перехода Дмитрия Яшкина в СКА?
19:44
Открытие новой точки на карте водных маршрутов Петербурга
19:40
В подсобном помещении Павловского дворца тушили пожар
19:28
Премьеры, гастроли и бенефисы в драматическом театре Ленобласти «На Литейном»
19:22
В Петербурге водную полицию хотят оснастить гидроциклами
19:17
Структуры Нисанова начали процесс сноса усадьбы «Студенец»
18:31
Вечеринка LEGAL’NAYA
16:43
В Ленобласти хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся
16:35
В Приморском районе тушили пожар в производственном здании
15:21
На трассе "Сортавале" загорелась кабина фургона
13:06
Купить QR-билет для проезда в общественном транспорте Петербурга можно через Telegram-бот
12:00
В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки
11:53
В Ленобласти после выстрела в шлем мотоциклиста возбуждено уголовное дело
11:48
В Петербурге в ДТП пострадала 3-летняя девочка
11:43
В Петербурге у мужчины отобрали электрогитару и три серебряных кольца
11:36
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в разбое
11:30
В центре Петербурга у женщины под угрозой ножа отобрали деньги и телефон
11:23
В Петербурге мужчина похитил на Сенном рынке коробку с очками
11:18
В Петербурге произошла драка с применением биты и ножа
11:01
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
10:59
У пенсионер из Ленобласти похитили деньги с банковской карты
10:50
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей
10:18
В Колпинском районе мотоциклист врезался в микроавтобус. Байкер и его пассажирка скончались
09:53
Эммануэль Макрон прибыл в Камерун в рамках первого этапа турне по Африке
09:37
Где больше тратят на кольцо?
09:31
В Ленобласти микроавтобус сбил двоих на скутере, погиб пассажир
09:21
Вертолеты армии США провели первые с 2019 года учения с боевой стрельбой в Южной Корее
09:11
Эксперты считают, что реакция Китая на потенциальный визит Пелоси в Тайвань может быть «беспрецедентной», но военный конфликт маловероятен
09:04
Саблинский лесопарк улучшают
09:02
Чем полезна малина
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Разное » Цельнометаллические фургоны

Цельнометаллические фургоны

0
38
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
promavto.net
Завод «Промавто» занимается производством автофургонов и оборудования для них

Завод «Промавто» занимается производством автофургонов и оборудования для них. Они создаются на базе российских и зарубежных автомобилей. В результате умелых действий мастеров вы получаете переоборудованную технику, предназначенную для выполнения необходимых вам задач.

Такой фургон становится передвижной лабораторией, машиной для спасателей или сотрудников полиции. Все зависит от выбранного варианта, используемого оборудования и технологий.

Услуги

При переоборудовании фургонов возможны следующие услуги:

  • кузовные работы;
  • установка дополнительных элементов в салоне;
  • монтаж систем отопления, вентиляция и кондиционирования;
  • электрические работы;
  • индивидуальное оформление.

Печень, характер и объем работ определяется в соответствии с требованиями заказчика. В процессе выполнения задач учитываются пожелания клиента.

Особенности

Цельнолитые фургоны пользуются большой популярностью. Это востребованная коммерческая техника. Благодаря единой рамной конструкции, автомобиль становится более прочным. В таком фургоне кабине соединяется с главной части кузова.  

Техника «Промавто» изготавливается на основе шасси ГАЗ. При этом используются различные модификации. Мастера завода удаляются особое внимание качеству фургонов. Сварка и сборка выполняется с соблюдением всех технологических требований. Это позволяет продлить срок службы цельнометаллического фургона.

Использование

Такая техника применяется при грузовых и пассажирских перевозках, а также использует при решении специфических задач. При изготовлении фургона обязательно учитываются его технические характеристики, а также удобство и прочие важные параметры. 

Качество

При создании этой техники используются оригинальные комплектующие. Работы выполняются с применением современного оборудования. На всех этапах работ производится жесткий контроль качества. Такой подход позволяет выпускать достойную продукцию, которая широко востребована среди компаний и организаций.

Заказ

Цельнометаллические фургоны станут отличным решением вопроса с транспортом. Вы приобретаете отличную технику. По вопросам заказа этого автомобиля, его переоборудования, а также для приобретения комплектующих обращайтесь к менеджерам «Промавто».

 

Контакты для связи и информацию по фургонам вы найдете на сайте завода.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-11-2020, 14:58
Особенности и нюансы монтажа промышленного оборудования
12-09-2020, 19:28
Аренда спецтехники: выгоды и преимущества
13-01-2017, 23:37
Как перевезти рабочее оборудование в новое помещение
3-02-2021, 23:25
Что нужно знать об аренде опалубки и строительных лесов?
15-03-2016, 21:27
Выбор компании, предоставляющей услуги металлообработки
19-09-2015, 01:09
Такелажные работы: актуальность их выполнения на строительной площадке

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
82
Вчера, 16:43
В Ленобласти хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся
0
124
Вчера, 12:00
В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки
0
92
Вчера, 11:48
В Петербурге в ДТП пострадала 3-летняя девочка
0
84
Вчера, 10:18
В Колпинском районе мотоциклист врезался в микроавтобус. Байкер и его пассажирка скончались
Наверх