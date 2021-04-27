KAMA TYRES о том, почему шины нужно сдавать на переработку

KAMA TYRES поддержал эко-инициативу сети АЗС «Татнефть»: запушен проект, в рамках которого владельцы отработанных шин до 21-го диаметра любого сезона могут сдать их на переработку. Пункты приема организованы на АЗС «Татнефть» №19 возле кольца СУ‑5 в Альметьевске и еще на трех точках «Татнефть АЗС-Запад». Принять участие могут только физические лица, ограничение по количеству – не более 5 шин в день. Владельцам карт лояльности «Клуб чемпионов» начисляется 25 бонусных баллов за каждую сданную шину на переработку.

Отработанные шины отправляют на предприятия по переработке. В последствии из них делают резиновую крошку, которая используется при производстве дорожного покрытия различных назначений или безопасного покрытия для детских площадок.

Так как шины имеют 4 класс опасности - их запрещено выбрасывать в «обычный мусорный бак» или оставлять на дороге, т.к. такого рода мусор наносит вред окружающей среде. Внести свой вклад в защиту экологии можно, поучаствовав в экологичном проекте на АЗС «Татнефть», который проходит в рамках программы «Декарбонизация», часть которой – меры по минимизации ущерба экологии.

Источник: https://azs.tatneft.ru/news/more/1206

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/