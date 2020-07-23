KAMA TYRES: шины с бесплатной доставкой до конца сентября

Официальный интернет-магазин KamaTyres.Shop Шинного бизнеса KAMA TYRES запустил специальное предложение и предоставляет физическим лицам бесплатную доставку. Оформит ее конца сентября 2020 года смогут покупатели четырех и более легковых и легкогрузовых шин в официальном интернет-магазине.
Бесплатную доставку по России могут произвести до:
· обособленных подразделений KAMA TYRES,
· торгово-сервисных центров Tyre&Service,
· магазинов KAMA TYRES,
· АЗС «Татнефть» (список АЗС отображается при оформлении заказа)
· терминалов транспортной компании «Деловые Линии».
Оформить заказ с бесплатной доставкой просто:
· Выбрать легковые или легкогрузовые шины.
· Добавить в корзину не менее 4 шт. шин.
· Заполнить контактную форму.
· Выбрать город доставки.
· Выбрать способ доставки. При выполнении всех условий акции опция «Бесплатная доставка» станет доступна для выбора – стоимость доставки составит 0 рублей.
· Оформить заказ, и ожидать звонка менеджера интернет-магазина KamaTyres.Shop.
В ассортименте интернет-магазина KamaTyres.Shop представлено порядка 400 товарных позиций доступных к заказу: шины торговых марок Viatti, KAMA и KAMA PRO, а также другая сопутствующая продукция.
Viatti – легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, отвечающие требованиям международных автоконцернов и поставляемые на российские заводы Ford, Volkswagen и Skoda. Шинный бренд Viatti включает в себя 9 линеек, включая шины для легких грузовиков – порядка 200 товарных позиций.
Подробную информацию об условиях акции «Бесплатная доставка по России» можно получить у менеджеров интернет-магазина (kamatyres.shop) KAMA TYRES.
Акция действует с 25.06.2020 по 30.09.2020 включительно, может быть досрочно прекращена (на усмотрение организатора).
Организатором акции выступает ООО «Торговый дом «Кама».
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/