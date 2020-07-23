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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » KAMA TYRES: шины с бесплатной доставкой до конца сентября

KAMA TYRES: шины с бесплатной доставкой до конца сентября

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Опубликовал: Алексей Морозов
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kamatyres.shop
KAMA TYRES запустил специальное предложение и предоставляет физическим лицам бесплатную доставку

Официальный интернет-магазин KamaTyres.Shop Шинного бизнеса KAMA TYRES запустил специальное предложение и предоставляет физическим лицам бесплатную доставку. Оформит ее конца сентября 2020 года смогут покупатели четырех и более легковых и легкогрузовых шин в официальном интернет-магазине.

Бесплатную доставку по России могут произвести до:

· обособленных подразделений KAMA TYRES,

· торгово-сервисных центров Tyre&Service,

· магазинов KAMA TYRES,

· АЗС «Татнефть» (список АЗС отображается при оформлении заказа)

· терминалов транспортной компании «Деловые Линии».

Оформить заказ с бесплатной доставкой просто:

· Выбрать легковые или легкогрузовые шины.

· Добавить в корзину не менее 4 шт. шин.

· Заполнить контактную форму.

· Выбрать город доставки.

· Выбрать способ доставки. При выполнении всех условий акции опция «Бесплатная доставка» станет доступна для выбора – стоимость доставки составит 0 рублей.

· Оформить заказ, и ожидать звонка менеджера интернет-магазина KamaTyres.Shop.

«Мы постоянно работаем над развитием KamaTyres.Shop. Сегодня – это виртуальная торговая площадка, где автовладельцы могут купить надежные и прочные шины от производителя, в том числе новинки KAMA TYRES, это интернет-магазин, клиенты которого могут воспользоваться широким спектром услуг и опций: от покупки в рассрочку до бесплатной доставки», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В ассортименте интернет-магазина KamaTyres.Shop представлено порядка 400 товарных позиций доступных к заказу: шины торговых марок Viatti, KAMA и KAMA PRO, а также другая сопутствующая продукция.

Viatti – легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, отвечающие требованиям международных автоконцернов и поставляемые на российские заводы Ford, Volkswagen и Skoda. Шинный бренд Viatti включает в себя 9 линеек, включая шины для легких грузовиков – порядка 200 товарных позиций.

Подробную информацию об условиях акции «Бесплатная доставка по России» можно получить у менеджеров интернет-магазина (kamatyres.shop) KAMA TYRES.

Акция действует с 25.06.2020 по 30.09.2020 включительно, может быть досрочно прекращена (на усмотрение организатора).

Организатором акции выступает ООО «Торговый дом «Кама».

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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