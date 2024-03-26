Обеспечение водоснабжения на промышленных объектах часто связано с необходимостью подачи воды под мощным напором и в количестве достаточном для обеспечения всех хозяйственных, технологических и производственных нужд предприятия.

Промышленные вертикальные многоступенчатые насосы используются для высоконапорной подачи чистой воды для питьевых целей, а также транспортировки условно чистых жидкостей, имеющих небольшой уровень загрязненности, например, технических вод.

Центробежные многоступенчатые насосы JETEX V/VS разработаны российской компанией «Джетекс» для эксплуатации в условиях промышленных нагрузок. Они представлены мощными нормальновсасывающими насосами с вертикальным исполнением вала. Их многоступенчатая конструкция и центробежный принцип действия обеспечивают оборудованию надежность и эффективность функционирования в сложных рабочих условиях.

Сфера применения

Технические характеристики многоступенчатых промышленных насосов обеспечивают возможность их применения в наиболее ответственных сферах, где работа оборудования сопровождается интенсивными нагрузками. К таким сферам и объектам применения можно отнести:

Системы водоподготовки.

Системы водообеспечения промышленных объектов, сельскохозяйственных предприятий, торговых центров, многоэтажных зданий, объектов общесоциального значения.

Подача горячей воды для котельных и ТЭЦ.

Повышение рабочего давления на насосных станциях.

Подача воды для станций и систем пожаротушения.

Перекачивание и поднятие жидкостей на значительную высоту или их транспортировка на существенные расстояния.

Преимущества

Многоступенчатые вертикальные насосы нашего производства отличаются высокой универсальностью применения и часто становятся приоритетным вариантом для промышленных предприятий, водоканалов и других объектов, предъявляющим максимально строгие требования к качеству и характеристикам используемого оборудования.

К главным достоинствам нашей линейки многоступенчатого насосного оборудования для промышленности можно отнести следующее:

Индивидуально ориентированный подбор материалов для производства, выполняемый на основании характеристик и химического состава перекачиваемых жидкостей.

Гибкость и простота подсоединения к системе благодаря возможности выбора сразу из четырех различных типов подключения.

Применение различных типов торцевых уплотнений. Это обеспечивает возможность как перекачивания полностью чистой воды, так и жидкостей с примесями, кислотных и щелочных сред.

Высокоэффективные двигатели, которые обеспечивают стабильность работы насосов, отличаются минимальным уровнем шумности, не требуют проведения регулярного технического обслуживания.

Компактные размеры, обусловленные оптимизацией всех компонентов и небольшими зазорами между рабочими колесами каждой ступени.

Высокий КПД, обеспечиваемый многоступенчатой конструкцией.

Простота установки, эксплуатации и проведения техобслуживания.

Что учитывать при выборе многоступенчатого насоса?

Определяющими характеристиками при подборе насоса являются:

Необходимые значения расхода и напора.

КПД насоса.

Потери давления в процессе прохождения жидкости по системе трубопроводов.

Характеристики перекачиваемой среды, определяющие материалы производства насосов и тип торцевого уплотнения.

Конфигурации рабочих трубопроводов и значения номинального давления, влияющие на выбор трубного соединения.

Купить качественное насосное оборудование от производителя

Мощные многоступенчатые насосы и другое промышленное насосное оборудование для выполнения процессов по перекачиванию жидкостей с различными характеристиками предлагает купить российская компания «Джетекс». Все типы нашего насосного оборудования соответствуют современным нормам качества и безопасности, что подтверждается наличием официальной сертификации. Благодаря местной локализации производства наша компания устанавливает доступные цены на всю линейку оборудования и обеспечивает оперативную доставку по всей территории РФ через развитую дилерскую сеть. При этом заказчики промышленного насосного оборудования в любой момент могут получить услуги сервисного обслуживания как по условиям гарантийных обязательств, так и по их завершению.

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