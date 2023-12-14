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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Особенности оборудования для кондитерского производства

Особенности оборудования для кондитерского производства

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
veldan.by
Оборудование для кондитерского производства – главное условие качества, придания изделиям оптимальных вкусо-ароматических свойств

Оборудование для кондитерского производства – главное условие качества, придания изделиям оптимальных вкусо-ароматических свойств и прочих важных характеристик.

С помощью него удается облегчить или отказаться от ручного труда, автоматизировать большинство технологических процессов, существенно ускорить этапы создания продукции, повысить показатели производительности производства.

Подбор оборудования в зависимости от принципа устройства кондитерского цеха

В кондитерском цехе предусмотрено множество различных отделений: для замешивания, разделения теста, формования, выпечки, охлаждения, оформления, отдельные помещения для приготовления крема, помадки.

При этом помещения должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить непрерывность, но и последовательность технологического процесса.

Рассмотрим, какое же оборудование понадобится в различных отделениях. Так, там, где замешивают тесто, понадобятся особые устройства – тестомесы.

Затем, когда переходят к разделке и формовке теста, необходимы тестоотделительные машины. Последующие операции совершают на тестораскаточных устройствах.

Когда переходят к приготовлению крема, помадки, сиропа, начинок, используют специальные плиты, кремовзбивальные, протирочные машины, ванны для транспортировки топингов.

Для выпечки кондитерских изделий производство оборудуют пекарскими шкафами, печами. Правильно подобранное оборудование позволит поддерживать оптимальный температурный режим, способствующий полноценному пропеканию изделий.

Когда отдельные компоненты или целостное изделие готово, его перемещают в отдел оформления, где продукцию декорируют, наполняют начинкой. В таком помещении обязательно понадобится холодильная камера, необходимая для временного хранения кондитерских изделий, а также особые стеллажи, тележки для транспортировки.

Существует и определенная классификация кондитерского оборудования в зависимости от категорий, а именно:

  • для конфет и шоколада;

  • для мучных изделий;

  • для мармелада, зефира, пастилы;

  • вспомогательные машины.

Обычно количество наименований зависит от масштабности производства: так, на крупных предприятиях представлено оборудование практически всех упомянутых категорий, в то время как маленькие пекарни, небольшие предприятия общественного питания обходятся всего несколькими видами.

Подбирать же оптимальный набор оборудования лучше во время консультации с профессионалами, которые точно не позволят ничего упустить, предложив лучшие решения.

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