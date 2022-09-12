Гончарное оборудование iMold

Изготовление простой глиняной посуды, а уж тем более – создание более сложных произведений керамического искусства требует наличие специального оборудования. Это облегчает задачу мастеру-гончару. При этом рабочий процесс становится эффективным, увлекательным и занимающим меньше времени.

Гончарные круги

Оборудование от компании iMold отличается безопасностью, удобством и использованием новейших технологий. Для гончарных кругов характерна надежность, низкое энергопотребление и практически бесшумная работа.

Отдельного внимания заслуживает комфортная схема управления с чувствительной педалью. Она позволяет мастеру осуществлять максимально точный контроль на каждом этапе производства.

Оборудование iMold подходит для начинающих мастеров и опытных профессионалов. Благодаря компактным размерам, эту технику можно устанавливать технику не только в мастерской, но и в обычной квартире.

Предложение iMold

Компания имеет собственное производство, применяет инновационные материалы и уникальные разработки. Полярность марки iMold объясняется отличными техническими параметрами выпускаемых изделий в сочетании с длительным периодом эксплуатации. Изготавливаемое оборудование проходит несколько проверочных циклов, что гарантирует высокую безопасность каждого конструкционного узла.

Кроме гончарных кругов в компании можно приобрести следующую продукцию:

турнетки;

муфельная печь;

шаровая мельница;

раскатчик для глины;

гипсомодельный станок.

Компания предлагает диски разного диаметра, гончарные инструменты, приспособления и качественная глина. Каждый покупатель может приобрести оборудование, которое его интересует.

Выгода

Компания iMold удерживает цены на привлекательном для потребителей уровне. Это достигается благодаря следующим факторам:

модернизированная производственная база;

сильная команда специалистов;

грамотное применение технических инноваций.

Среди наших клиентов встречаются крупные и мелкие гончарные мастерские, художественные школы и Дома творчества, опытные мастера и керамисты-любители. Компания iMold поставляет гончарное оборудование в Москву и МО, а также в остальные регионы России и страны ближнего зарубежья. Клиентам предлагаются разные формы оплаты.

Вы давно мечтаете о собственной мастерской? Желаете работать с глиной, чтобы стать творцом эксклюзивных изделий? На сайте iMold.ru вы найдете качественное и надежное гончарное оборудование по доступной для рынка цене.