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Преимущества съемки с квадрокоптера

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Аэросъемка с квадрокоптера становится последнее время все более популярной услугой.

Аэросъемка с квадрокоптера становится последнее время все более популярной услугой. Ей часто пользуются как частные, так и государственные организации, заказывают аэросъемку с квадрокоптера и обычные люди, которым эта услуга нужна для достижения их целей. Квадрокоптер является высокотехнологичным летательным аппаратом, который позволяет выполнять видеосъемку или фотографирование местности с необходимой высоты. Для этого на квадрокоптере установлены специальные видео и фотоприборы. Спектр применения съемки с квадрокоптера огромный. Часто видеоролики и снимки с высоты используются при создании карт местности, для установления точных границ земельных участков, разработке цифровых моделей местности, изучения состояния окружающей территории. Аэросъемка помогает в создании кинофильмов, роликов для рекламы, мониторинга лесов, полей, проведения видовой разведки, наблюдения за системами рек, водоемов, автомобильных дорог, сетей электропередач, путей железнодорожных сообщений и др. Часто съемку с квадрокоптера заказывают для различных мероприятий, чтобы продемонстрировать масштаб события. Набирает обороты такая услуга у малого и среднего бизнеса, помогая им лучше представить свой продукт в глазах потенциальных клиентов.

Квадрокоптер – летательный аппарат идеально приспособленный для качественной и высокоточной аэросъемки. Независимо от целей съемка с квадрокоптера будет доступна по цене и позволит получить видеосъемку высокого качества. Современные видеокоптеры обладают огромными преимуществами, позволяющими выполнять с помощью этих устройств точную и грамотную видеосъемку с воздуха. Они способны развивать высокую скорость и отслеживать даже быстроперемещающиеся объекты, дальность передачи информации может достигать нескольких километров, поэтому столь необходимые видеокадры можно получать в режиме реального времени. Запись видео осуществляется с высокой скоростью и в высоком разрешении. Квадрокоптеры дают низкий уровень искажения изображения, резкость позволяет без проблем увидеть любые объекты с любой высоты. Квадрокоптер никогда не столкнется ни с какими препятствиями, ведь он оснащен специальными датчиками, позволяющими обходить на пути движения любые препятствия и доводить видеосъемку до завершения. Съемку с квадрокоптера можно точно и тонко настраивать в любой момент.

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