Оборудование для рыбоводства от Luxsol

Как быстрее развиваться фермам для рыбоводства в Ленобласти. Оборудование и сервис от Люксол

Как хозяйство оснастишь, так оно и будет работать. К этому выводу пришли многие предприниматели Ленинградской области, занятые аквакультурой. Что они делали для своего успеха?

Сначала создавали условия для нормального выращивания, разведения лососевых, радужной форели, осетровых, карповых. Приобретали оборудование для рыбоводства в специализированной фабрике Luxsol. После полного техоснащения:

закупали премиальные корма,

заселяли садки мальками, сеголетками, взрослыми особями, рыбой для нереста,

обращались в сервис-центр по обслуживанию, ремонту сетных камер (Петрозаводск).

Затем занимались расширением мощностей, заказывая проектирование и установку садковых линий. Но развивать хозяйства они начинали с покупки или замены оборудования. Благодаря интернет-магазину Люксол, у рыбоводов Ленинградской области появились простые условия для быстрого роста, процветания хозяйств.

Если обратиться в Luxsol в Петрозаводске, можно сразу:

подобрать и купить мощные, производительные аэраторы, пропеллерные насосы,

заказать удобные и экономные кормушки для больших, малых водоемов, буи-поплавки разного объема,

приобрести порционные, напольные, крановые весы, системы швартовки, а также термоемкости для «живца», сачки, невода, снасти,

купить водостойкие костюмы (рокон), фартуки и нарукавники рыбопереработчика, теплые сапоги, перчатки, а также полиамидные канаты, шнуры.

Оптимально для рыбоводов-новичков, если они не просто что-то купят в магазине, а воспользуются консультацией грамотных менеджеров. Иногда не легко выбрать садки (сетные камеры) из капроновых безузловых делей производства фабрики. Помощь экспертов может потребоваться и при заказе проектирования садковой линии. Специалисты учтут размер биомассы, её предполагаемый объем для содержания, особенности обслуживания линии, размещения в водоёме.

Многие задачи рыбоводческих хозяйств скорее решаются при обращении в сервисный центр Luxsol по адресу: Карелия, г. Петрозаводск, Пряжинский пр-д, д.10а. Здесь оказывают услуги первоклассного ремонта, очистки, а также стирки, сушки, хранения, дезинфекции.

Люксол – выбор дальновидных рыбоводов Карелии и Ленобласти, которые хотят преуспеть.

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