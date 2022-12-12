Поверка счетчиков воды

Многие люди предпочитают использовать счетчики на воду в своей квартире или доме. Тех, кто обходится без этих приборов, уже практически не осталось. Счетчики недорого стоят и довольно быстро окупаются.

Благодаря их использованию, владелец квартиры или дома, экономит немало денег. В данном случае расчет расхода воды осуществляет согласно фактическим показателям, а не по средним нормативам. Так что пользоваться счетчиками гораздо выгоднее.

Необходимость поверки

Для водяных счетчиков требуется периодическая поверка. Причем эти сроки должны строго соблюдаться. Для счетчиков холодной воды поверка проводится каждые 6 лет. Для приборов горячей воды предусмотрен интервал в 4 года.

Работу выполняет специалист, который применяет необходимое оборудование. После проведенной диагностики водомер можно использовать до следующей поверки. Менять такой прибор, если он исправен, нет какой-либо необходимости.

Поверка или замена

Люди могут прибегать к замене счетчиков, поскольку считают, что поверка – дело хлопотное. Если это происходит в условиях стационарной базы, то прибор нужно снять и отправить на диагностику.

Проходит какое-то время. Однако в период, когда вы не пользуетесь счетчиком, плата идет по нормативу. Это приводит к дополнительным расходам. Но при замене водомера есть тоже свои нюансы:

вы приобретаете новый счетчик;

оплачиваете снятие пломбы;

платите за демонтаж и монтаж.

Поверка на дому

Оптимальным вариантом становится поверка, выполненная на дому. В этом случае диагностика происходит без снятия счетчика. Вы делаете заявку, после чего метролог приезжает к вам с нужным оборудованием.

Специалист выполняет диагностику водомеров, а также консультирует по необходимым вопросам. По итогам поверки вы получаете документы. Такая диагностика становится наиболее удобным вариантом.

Владелец квартиры или дома получает следующие преимущества:

сокращение расходов;

поверка выполняется в домашних условиях;

отсутствие необходимости приобретать новый счетчик.

Заказ поверки

Поверка счетчиков воды в СПб, выполненная на дому – это практично, удобно и выгодно. Заказать данную услугу можно в Петербургской Поверочной Компании. Выполняйте поверку своевременно, чтобы не пришлось платить за воду по повышенному коэффициенту. Достаточно ответственно подходить к делу и следить за сроками. Когда подошло время, вызовите специалистов.