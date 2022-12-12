Поверка счетчиков воды

Многие люди предпочитают использовать счетчики на воду в своей квартире или доме. Тех, кто обходится без этих приборов, уже практически не осталось. Счетчики недорого стоят и довольно быстро окупаются.
Благодаря их использованию, владелец квартиры или дома, экономит немало денег. В данном случае расчет расхода воды осуществляет согласно фактическим показателям, а не по средним нормативам. Так что пользоваться счетчиками гораздо выгоднее.
Необходимость поверки
Для водяных счетчиков требуется периодическая поверка. Причем эти сроки должны строго соблюдаться. Для счетчиков холодной воды поверка проводится каждые 6 лет. Для приборов горячей воды предусмотрен интервал в 4 года.
Работу выполняет специалист, который применяет необходимое оборудование. После проведенной диагностики водомер можно использовать до следующей поверки. Менять такой прибор, если он исправен, нет какой-либо необходимости.
Поверка или замена
Люди могут прибегать к замене счетчиков, поскольку считают, что поверка – дело хлопотное. Если это происходит в условиях стационарной базы, то прибор нужно снять и отправить на диагностику.
Проходит какое-то время. Однако в период, когда вы не пользуетесь счетчиком, плата идет по нормативу. Это приводит к дополнительным расходам. Но при замене водомера есть тоже свои нюансы:
- вы приобретаете новый счетчик;
- оплачиваете снятие пломбы;
- платите за демонтаж и монтаж.
Поверка на дому
Оптимальным вариантом становится поверка, выполненная на дому. В этом случае диагностика происходит без снятия счетчика. Вы делаете заявку, после чего метролог приезжает к вам с нужным оборудованием.
Специалист выполняет диагностику водомеров, а также консультирует по необходимым вопросам. По итогам поверки вы получаете документы. Такая диагностика становится наиболее удобным вариантом.
Владелец квартиры или дома получает следующие преимущества:
- сокращение расходов;
- поверка выполняется в домашних условиях;
- отсутствие необходимости приобретать новый счетчик.
Заказ поверки
Поверка счетчиков воды в СПб, выполненная на дому – это практично, удобно и выгодно. Заказать данную услугу можно в Петербургской Поверочной Компании. Выполняйте поверку своевременно, чтобы не пришлось платить за воду по повышенному коэффициенту. Достаточно ответственно подходить к делу и следить за сроками. Когда подошло время, вызовите специалистов.