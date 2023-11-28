Уличные газовые и электрические обогреватели

ента новостей

18:57
Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы
18:37
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков
16:13
СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины
10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
10:33
В Выборге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам более 5,8 миллионов рублей
10:27
В Московском районе сотрудник маркет-плейса избил своего коллегу
10:20
В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника
09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
09:36
В Петербурге полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»
21:07
Дежавю: «СКА-Нева» снова проиграла пермскому «Молоту» со счётом 0:2, но на этот раз «сухарь» заработал Егор Горшков
20:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук включена в сборную России на турнир стран ШОС, Сергей Карякин не сыграет
20:10
Петербургское хоккейное «Динамо» в очередном матче чемпионата ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути» в овертайме победило «Торос» со счётом 1:0
20:01
В Петербурге энергетики и зажигалки будут продавать по паспорту
19:55
Выставка китайского фотографа Ин Инь «Охотский ветер»
19:49
Выставка Андрея Шатилова «Обществоведение»
19:47
После поражения от «Протона» в Суперлиге «Ленинградка» сумела выиграть в Казани и попала в финал Кубка России
19:42
Депутат Госдумы Сергей Боярский передал в Детский медицинский центр имени Алмазова более трех тысяч детских игрушек
11:27
В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея
11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
11:06
В Петербурге неоднократно судимая за неуплату алиментов ударила ножом своего сожителя
10:52
Пенсионер из Центрального района Петербурга передал аферистам 7,3 млн рублей
10:44
Трое погибших и двое тяжело ранены в результате стрельбы в Виннипеге, Канада
08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
01:53
«Ленинградец» благодаря забитому Эдуардом Сухановым пенальти обыграл «Тюмень», сумев реваншироваться за 0:4 в первом круге ФНЛ
01:15
Голы Родригао, Изидора и Мостового помогли «Зениту» разгромить «Сочи», а «Краснодар» проиграл в Екатеринбурге
17:23
В Ленобласти задержали автоугонщика, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле
13:43
Учебный театр «На Моховой» откроет новый сезон Днем первокурсника
13:41
Полицейские задержали пьяного водителя после ДТП на КАД
13:28
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом на женщину
13:19
В Ленобласти «Ниссан Альмера» столкнулась с большегрузом. Погибла пассажирка иномарки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Уличные газовые и электрические обогреватели

Уличные газовые и электрические обогреватели

0
28
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
wwt.company
Уличные газовые и электрические обогреватели WWT в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, прекрасный исторический город, известный своими красивыми пейзажами и непредсказуемой погодой, часто сталкивается с необходимостью обеспечения комфортных условий для горожан и посетителей, особенно в периоды холодов. Одним из популярных и эффективных способов этого добиться являются уличные газовые и электрические обогреватели WWT в Санкт-Петербурге.

Принцип действия

Одной из передовых технологий, представленных WWT, являются уличные газовые и электрические обогреватели, работающие на принципе инфракрасного обогрева. В отличие от традиционных обогревателей, они направляют тепловые волны непосредственно на объекты и людей, вместо того чтобы просто подогревать воздух вокруг.

Главное преимущество инфракрасных обогревателей — моментальная ощутимость тепла. Эти устройства не только эффективно поддерживают комфортный температурный режим, нагревая воздух, но и сохраняют тепло в объектах, на которые направлены, обеспечивая устойчивый и равномерный обогрев в любую погоду.

Уличные газовые обогреватели WWT

Компания WWT предлагает уличные газовые обогреватели, которые идеально подходят для использования на открытых террасах и в уличных кафе. Они работают на основе пропана или природного газа, обеспечивая высокую эффективность и экономичность. Такие обогреватели являются отличным решением для создания уюта в холодные моменты года, когда обычного воздушного обогрева может оказаться недостаточно.

WWT также предлагает решения на основе электричества, подходящие для городских уличных пространств. Электрические обогреватели обеспечивают чистый и эффективный обогрев, не требуя подключения к газовой системе. Это удобное и экологически чистое решение.

Эстетика и функциональность

Обогреватели WWT не только обеспечивают тепло, но и отличаются стильным дизайном, который легко интегрируется в городскую архитектуру. Выбор цветов и форм позволяет адаптировать обогреватели под различные архитектурные стили, сохраняя гармонию с окружающей средой.

Санкт-Петербург известен своими суровыми климатическими условиями. Обогреватели WWT обладают повышенной стойкостью к воздействию влаги и ветра, что делает их надежным решением для использования в условиях переменчивой погоды.

Экономический аспект

Использование инфракрасных обогревателей WWT не только обеспечивает комфорт, но и является экономически выгодным решением. Их эффективность позволяет снизить расходы на энергию, а выбор между газовыми и электрическими моделями дает возможность подобрать оптимальный вариант с учетом индивидуальных потребностей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-02-2023, 19:19
Газовый инфракрасный обогреватель: что это такое и как он работает
17-05-2016, 20:59
Виды обогревателей
26-10-2023, 23:23
Какие печки для бани выбрать: газовые или электрические?
15-02-2023, 19:13
Уличные опоры освещения
6-01-2023, 09:14
Возрастает риск пожаров
21-10-2018, 23:42
Какая бывает отопительная техника?

Происшествия на дорогах

0
203
Вчера, 10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
0
88
Вчера, 09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
0
201
27-11-2023, 11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
0
132
27-11-2023, 08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
Наверх