Устройство и принцип электродвигателя

Электродвигатель представляет собой особое устройство, главной задачей которого становится процесс выполнения преобразования электрической энергии в специальное движение вращательного характера. Производится такое преобразование посредством использования полей магнитного типа в роторе и статоре.

На сегодняшний день электродвигатель получил широкое распространение во всех основных сферах промышленности. Встретить его можно, например, в качестве привода в различных инструментах или транспорте электрического формата, а также в бытовой техники, в системах по автоматизации производства, технических средствах и так далее.

Приобрести же электродвигатель можно в компании "Злмаш". Данная организация специализируется на производстве и реализации инструментов такого типа. Официальный сайт компании находится по следующему адресу: Elmashcentr.com. На нем можно узнать более подробно и о самой организации, и о том предложении, которое у нее имеется.

Виды электродвигателей

Электрические двигатели на самом деле делятся на действительно множество различных видов. Например, с точки зрения выполнения своего прямого действия стоит отметить двигатели магнитно электрические, а также гистерезисные. Примечательно, что последний тип встретить в работе практически невозможно, просто потому, что они не востребованы.

Это связано с их большой стоимостью и низким коэффициентом мощности, который, несмотря на простоту конструкции, отталкивает подавляющее большинство потенциальных клиентов.

Если же касаться деления электродвигателей на разные типы в зависимости от напряжения, то стоит отметить:

Электродвигатели с постоянным током;

Электродвигатели с переменным током;

Электрические машины универсального характера.

Также есть и различие в конструкционном типе. Вал двигателя может быть расположен как в вертикальной оси, так и соответственно в горизонтальной.

Помимо этих классификаций электродвигатели также делятся на очень большое количество различных видов еще и по назначению, по климату, в котором они могут выполнять работу, по защищенности, по мощности и прочим параметром. Все это деление привело к тому, что на сегодняшний день типов таких двигателей бесчисленное множество, следовательно, не составляет труда выбрать что-то конкретное среди всех их.