Российская актриса Васильева Татьяна Григорьевна

Татьяна Григорьевна Васильева родилась в 1947 году 28 февраля в городе Ленинграде. Урожденная Ицыкович, она росла в простой советской семье. Ее отец работал на заводе, мать занималась воспитанием дочерей. Татьяна Васильева была младшим ребенком. В годы войны семья была разделена. Отец был отправлен на фронт, а мать с детьми в оккупацию. После войны отца наградили Орденом Красной Звезды II степени. С ранних лет Татьяна проявляла интерес к артистической деятельности. Он же и поспособствовал выбору профессии в дальнейшем.

В 1969 году, после окончания МХАТ, она поступила служить в Московский театр Сатиры. Всего за свою карьеру Татьяна Григорьевна сменила несколько театров, получилась массу наград, и самое главное признание публики.

Не обошла вниманием талантливую артистку и киноиндустрия. Сниматься в кино Татьяна Васильева стала еще в 1971 году. Поначалу ей доставались роли в эпизодах. Однако, начиная с 1972 года, она стала получать более заметные для зрителя роли. Пожалуй, одной из самых узнаваемых работ данного периода является роль Энни в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». Спустя время зритель смог увидеть ее в «Самой обаятельной и привлекательной», «Увидеть Париж и умереть», за которую она в 1993 году получила приз на кинофестивале за лучшую женскую роль. Поколение 2000х знает Татьяну Васильеву по «Закрытой школе», «Тариф Новогодний», «В ожидании чуда», «С Новым Годом, мамы!». Сегодня Татьяна Григорьевна снимается в кассовых и популярных сериалах: «Сваты», «Ольга». Среди последних работ особого внимания заслуживает документальный фильм об Армене Джигарханяне, режиссера Ваги Варданяна.

Еще одна сторона успешной карьеры Васильевой – телевидение. На ее счету множество рейтинговых передач, которые она вела либо присутствовала в качестве гостьи. Среди них: «Модный приговор», «Пусть говорят», «Между нами девочками», «Мой герой», «Бабий бунт», «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Личную жизнь Татьяна Григорьена на показ не выставляет. Известно, что она дважды была замужем, есть сын и дочь. Татьяна Григорьевна Васильева является обаладатем множества наград в мире кино. Она получила звание заслуженный артист РСФСР, народная артистка России, ордена почета и почетной грамоты президента РФ. Также она является лауреатом Национальной кинематографической премии, премии Ника, Кинотавр, Кумир, Золотой Овен.