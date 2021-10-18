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Питерец.ру » События в мире » Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте

Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте, производительность не пострадала

По словам Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC), в понедельник в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Мина аль-Ахмади в Кувейте пострадали несколько рабочих, но работа не пострадала.
По сообщению государственного нефтеперерабатывающего предприятия, установка десульфуризации атмосферных остатков (ARDS), где возник пожар, была изолирована, и пожар был полностью взят под контроль.
По данным KNPC, ряд рабочих, нанятых подрядчиком, получили легкие травмы и отравились дымом. Некоторые из них прошли лечение на месте, другие были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.

«Операции по переработке нефти и экспортные операции не пострадали, и это не повлияло на местные маркетинговые операции и поставки в министерство электроэнергии и водоснабжения», - говорится в сообщении KNPC в своем аккаунте в Twitter.

В прошлом месяце KNPC заявила, что приступила к полной эксплуатации проекта по расширению перерабатывающих мощностей и производству топлива с более низким уровнем выбросов, включая увеличение мощности нефтеперерабатывающего завода Мина аль-Ахмади до 346 000 баррелей в день.

Источник: CNN
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