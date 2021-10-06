Нобелевская премия по химии присуждена за «простое», но «гениальное» открытие

Нобелевская премия по химии была присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду У. Макмиллан, два ученых, удостоенных чести за создание «гениального инструмента для построения молекул», который помог разработать новые лекарства и сделал химию более экологичной.
В среду они получили приз в Стокгольме, Швеция, «за развитие асимметричного органокатализа». Их открытия «положили начало совершенно новому образу мышления о том, как собрать химические молекулы», - сказала Пернилла Виттунг-Стафшеде, член Нобелевского комитета по химии.
Немецкий ученый Лист и шотландский химик из США Макмиллан работали независимо друг от друга, но разделили премию - третью Нобелевскую премию, которая будет вручена на этой неделе.
В 2000 году два исследователя обнаружили третий тип катализатора - вещества, вызывающие химическую реакцию, - под названием асимметричный органокатализ. Ранее ученые полагали, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты.
Новые катализаторы использовались разными способами за последние два десятилетия, в том числе для создания новых фармацевтических препаратов и создания молекул, улавливающих свет в солнечных элементах. Комитет считает, что они «принесли величайшую пользу человечеству».
Лист сказал, что он пил кофе с женой, когда ему позвонили из Нобелевского комитета.