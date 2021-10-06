Нобелевская премия по химии присуждена за «простое», но «гениальное» открытие

Нобелевская премия по химии была присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду У. Макмиллан, два ученых, удостоенных чести за создание «гениального инструмента для построения молекул», который помог разработать новые лекарства и сделал химию более экологичной.

В среду они получили приз в Стокгольме, Швеция, «за развитие асимметричного органокатализа». Их открытия «положили начало совершенно новому образу мышления о том, как собрать химические молекулы», - сказала Пернилла Виттунг-Стафшеде, член Нобелевского комитета по химии.

«Этот новый набор инструментов широко используется сегодня, например, при открытии лекарств и производстве тонких химикатов, и уже приносит огромную пользу человечеству», - добавил Виттунг-Стафшеде.

Немецкий ученый Лист и шотландский химик из США Макмиллан работали независимо друг от друга, но разделили премию - третью Нобелевскую премию, которая будет вручена на этой неделе.

В 2000 году два исследователя обнаружили третий тип катализатора - вещества, вызывающие химическую реакцию, - под названием асимметричный органокатализ. Ранее ученые полагали, что существует всего два типа катализаторов: металлы и ферменты.

«Эта концепция катализа настолько же проста, насколько и гениальна, и факт в том, что многие люди задавались вопросом, почему мы не думали об этом раньше», - сказал Йохан Аквист, председатель Нобелевского комитета по химии.

Новые катализаторы использовались разными способами за последние два десятилетия, в том числе для создания новых фармацевтических препаратов и создания молекул, улавливающих свет в солнечных элементах. Комитет считает, что они «принесли величайшую пользу человечеству».

«Я надеюсь, что доживу до этого признания и продолжу открывать для себя удивительные вещи», - сказал Лист репортерам после того, как был объявлен победителем.

Лист сказал, что он пил кофе с женой, когда ему позвонили из Нобелевского комитета.

«Швеция появляется в моем телефоне, и я смотрю на нее, она смотрит на меня, и я выбегаю из кафе на улицу, и, знаете, это было потрясающе. Это было особенное. Я никогда не забуду, - сказал он.