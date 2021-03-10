В Санкт-Петербурге открылся музей Жореса Алферова

В рабочем кабинете нобелевского лауреата и бывшего депутата Госдумы Жореса Алферова в СПбАУ РАН открылся музей его памяти. Фактически это случилось со второй попытки: ровно год назад открытому доступу в новый музей помешала эпидемическая ситуация в стране.

"Мы открыли его 15 марта прошлого года, но уже 16 марта из-за пандемии ушли на карантин. Здания были закрыты, все ушли на удаленку, и почти никто не успел попасть в музей", - цитирует ТАСС слова организатора музея Александры Федоровой.

В этот же день, 9 марта, посетителям и журналистам презентовали копию нобелевской медали, врученной знаменитому физику в 2000 году. По словам Федоровой, процесс ее получения и изготовления был непрост, и заказывал копию сам лауреат.

Вниманию гостей рабочего кабинета Алферова будут доступны его тетради, фотографии разных лет и награды. Нобелевскую премию ученый, ушедший из жизни в 2019 году, получил за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.