«Хезболла» пригрозила «узурпировать» ливанского судью, расследующего взрыв в порту Бейрута, в устном обращении к нему в последние дни, сообщил CNN источник, знакомый с беседой.

По словам источника, высокопоставленный чиновник 'Хезболлы' Вафик Сафа через неназванного посредника сообщил об угрозе судье Тареку Битару. По словам источника, посредником был человек, которого судья знал и которому доверял, и упомянул Сафа по имени.

Сафа возглавляет Группу связи и координации поддерживаемой Ираном группы боевиков. В 2019 году он был внесен в санкционный список Минфина США по обвинению в «использовании ливанских портов и пограничных переходов для контрабанды и облегчения передвижения» от имени Хезболлы.

- Мы с вами по носу ссорились. Мы останемся с вами до конца этого законного пути, но если это не сработает, мы узурпируем вас », - говорится в сообщении Битару, согласно источнику.

Ни Сафа, ни другие члены 'Хезболлы' не назывались государственными СМИ в качестве официальных субъектов расследования взрыва в порту.

Об этом разговоре впервые сообщил корреспондент Ливанской радиовещательной корпорации Эдмон Сассин в своем твите во вторник.

Неясно, что имелось в виду под угрозой «узурпировать» Битар, но предупреждение вызвало опасения, что судье может быть нанесен физический вред.

«Хезболла», политическая структура которой состоит из избранных членов парламента, ранее обвинялась в применении тактики запугивания должностных лиц.

Группа не ответила на запрос CNN о комментариях и не дала публичного ответа.

С момента своего назначения в феврале этого года судья, который также возглавляет уголовный суд Бейрута, разыскивал высокопоставленных политических деятелей и представителей безопасности для допроса в ходе расследования взрыва в Бейруте. Он второй следователь, возглавляющий расследование. Первый судья, которому было поручено вести расследование, был уволен после того, как два бывших министра, которым было предъявлено обвинение в расследовании, успешно подали ходатайство о его смещении.

Расследование Битаром высокопоставленных политиков, включая бывших министров, главу главного разведывательного аппарата страны и бывшего премьер-министра Хасана Диаба, стало самой большой правовой проблемой для правящей элиты Ливана за последние десятилетия. Диаб неоднократно отрицал предъявленные ему обвинения.

Многие представители правящей элиты, в том числе политики, обладают иммунитетом при расследовании в соответствии с конституцией Ливана, но все чаще звучат призывы к отмене этого иммунитета для целей настоящего расследования. В свою очередь, продолжаются юридические баталии за сохранение этого иммунитета и избежание судебного преследования. Между тем, Битар стал одним из самых популярных государственных служащих страны, признанным за отстаивание верховенства закона в рамках конфессиональной системы разделения власти, которая неоднократно защищала влиятельных политиков и бизнесменов от ответственности.

Десятки членов парламента, в том числе все члены парламентского блока 'Хезболла', подали прошение о том, чтобы забрать дело из рук Битара и передать его в ранее неизвестный 'судебный совет', на который, по словам активистов и экспертов по правовым вопросам, окажут сильное влияние обвиняемые. Этот шаг спровоцировал кампанию в социальных сетях против так называемых «депутатов стыда».

В результате сильного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года более 200 человек погибли и тысячи получили ранения. Взрыв, который опустошил целые кварталы, был вызван возгоранием сотен метрических тонн взрывоопасной аммиачной селитры, которые ненадлежащим образом хранились на складе более шести лет.

По крайней мере, шесть срочных писем, отправленных таможенными служащими с 2014 года - года, когда материал был выгружен в порту при загадочных обстоятельствах - предупредили власти об опасности, исходящей от химикатов.

Сменявшие друг друга лидеры - четыре правительства и три премьер-министра - либо знали, либо должны были знать об угрозе, исходящей от материалов, но мало что было сделано для устранения этой опасности.

В ходе расследования Битар расследует несколько политиков на предмет «преступной халатности». Хотя судья не пытался допросить должностных лиц 'Хезболлы', согласно спискам, опубликованным в государственных СМИ, группа стала одним из самых яростных противников расследования.

В недавнем телевизионном выступлении глава 'Хезболлы' Хасан Насралла раскритиковал расследование, обвинив Битар в 'политизации'. Насралла не представил никаких доказательств в поддержку заявления, которое было воспринято как громкая защита политических союзников группы, которые стали объектом расследования.

За последние два десятилетия «Хезболла» превратилась в одну из самых изощренных вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Насралла сказал, что в арсенале группировки есть ракеты с высокоточным наведением.

В 2000 году группа вытеснила израильские войска из южного Ливана, положив конец 22-летней оккупации. В 2006 году они выдержали 33-дневное нападение Израиля на Ливан с целью их выбить. В 2013 году группа присоединилась к гражданской войне в Сирии от имени президента Башара Асада в шаге, который, как многие считают, предотвратил немедленное свержение сирийского диктатора и продлил жизнь режима до тех пор, пока вмешательство России в 2015 году окончательно не изменило равновесие в политике Асада. услуга.

«Хезболла» также активно критиковала народное восстание, начавшееся почти два года назад против правящей элиты страны, и обвиняла консульства США и западных стран в поддержке протестов.