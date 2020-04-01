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Питерец.ру » Происшествия » В Горелово при взрыве газового балона погиб человек

В Горелово при взрыве газового балона погиб человек

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29
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ГУ МЧС
Взрыв газового баллона разрушил дом и убил человека в Горелово

Накануне, около 11:45 в 400 метрах от дома 261 по Дачной улице, за железной дорогой, возле АЗС прогремел взрыв. В одноэтажном кирпичном доме размером 6х7 метров произошел пожар, в результате которого обвалилась крыша дома. После этого произошел взрыв, предположительно, 50-ти литрового газового баллона с пропаном. Фрагменты газового баллона нашли неподалеку.
Рядом с домом в обгоревшем состоянии был обнаружен труп человека. Со слов соседней, в указанном доме проживал мужчина по имени «Максим», на вид 50 лет. Дом ему не принадлежит, он поселился в нем самовольно.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район Горелово пожар взрыв газа обнаружение трупа
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