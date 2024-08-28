В Петербурге из дилерского центра угнали автомобиль стоимостью 22 млн рублей

Накануне ночью, 27 августа 2024 года около 01 часа 40 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от сотрудника дилерского центра, о том, что днем 26 августа от дома 17 по Шереметьевской улице неизвестный угнал находящийся на комиссии в дилерском центре автомобиль «Лексус-LX-570», стоимостью 22 000 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данному факту проводится проверка, полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.