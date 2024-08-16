В Ленобласти 6-летний мальчик выпал в окно

Накануне вечером, 15 августа 2024 года около 19 часов 30 минут из окна квартиры на втором этаже по Комсомольской улице, в городе Бокситогорск Ленинградской обалсти выпал 6-летний мальчик. Ребенок облакотился на москитную сетку, которая не выдержала веса его тела.

Приглядывать за ребенком оставили его старшую сестру, 17-летнюю школьницу. Всего в семье четверо несовершеннолетних детей, которых растит мать-одиночка.

Мальчик был доставлен в больницу города Пикалево в состоянии средней степени тяжести с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом обоих лучезапястных суставов, множественными ссадинами ног.