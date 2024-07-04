В Калининском районе 4-летний мальчик выпал с восьмого этажа

Накануне днем, 03 июля 2024 года около 15 часов под окнами одного из домов на улице Черкасова, в Калининском районе Петербурга обнаружили без сознания ребенка с москитной сеткой. 4-летний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

Малыш был доставлен в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелейшем состоянии: с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой груди и живота с повреждением внутренних органов, травматическим шоком, ушибом легких, разрывом селезенки, переломом левой лопатки.

По предварительной информации, 39-летняя неработающая мать вышла в туалет, а сын в это время направился за печеньем на кухню. Выйдя, она увидела, что на кухне открыто окно и отсутствует москитная сетка.

Семья благополучная, на профилактическом учете не состоит. Отец работает помощником капитана катера.