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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали руфера-экскурсовода за небезопасные услуги

В Петербурге задержали руфера-экскурсовода за небезопасные услуги

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Опубликовал: Anton78
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"Первая ласточка" в сезоне: полицейские задержали руфера-экскурсовода за небезопасные услуги

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники полиции выявили уличное объявление, с рекламой экскурсий по крышам.
Установили "экскурсовода-высотника" и взяли "на живца".
Под видом туристов полицейские заказали две индивидуальные экскурсии. Руфер предложил прогулку по крышам вдоль Гороховой улицы.
Вошли через чердак дома 32, где "туристы" представились, на этом экскурсионная часть завершилась.
Экскурсоводом оказался уроженец Петербурга, 20-летний студент 2 курса одного из петербургских ВУЗов.
Как выяснилось, молодой человек уже год занимается таким небезопасным, для клиентов в первую очередь, бизнесом. Прогулка по крышам для компании туристов обходилась в 1 тысячу рублей с человека, а индивидуальная стоила 2,5 тысячи рублей.
Однако на этом работа полиции не закончена. Легкость попадания на чердаки городских крыш подозреваемому обеспечивали ключи, по оперативным данным, купленные у работников ЖКХ, которые также будут проверены полицейскими на причастность к нелегального высотному бизнесу.
Материалы проверки переданы следователям, которыми было возбуждено в отношении студента уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район
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