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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти раскрыли кражу самосвала

В Ленобласти раскрыли кражу самосвала

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Опубликовал: Anton78
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Полицией раскрыта кража самосвала в Кингисеппском районе Ленобалсти

В конце декабря прошлого года от дома в деревне Большое Руддилово Кингисеппского района Ленинградской области был похищен самосвал «FAW J6», стоимостью 7,9 миллиона рублей, принадлежащий лизинговой компании.
Сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из ОМВД России по Кингисеппскому району Ленобласти по подозрению в совершении этого преступления задержали 39-летнего жителя Приозерска, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
При обыске в гараже, принадлежащем матери подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли GPS-трекер, ранее установленный на самосвале, копию электронного страхового полиса, пропуск на автомобиль, акт обмера объема кузова и паспорт цифрового топографа.
Местонахождение похищенной автомашины устанавливается.
Приняты меры по выявлению соучастников задержанного.
Подозреваемого поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район кража
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