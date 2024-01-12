В Ленобласти раскрыли кражу самосвала

В конце декабря прошлого года от дома в деревне Большое Руддилово Кингисеппского района Ленинградской области был похищен самосвал «FAW J6», стоимостью 7,9 миллиона рублей, принадлежащий лизинговой компании.

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из ОМВД России по Кингисеппскому району Ленобласти по подозрению в совершении этого преступления задержали 39-летнего жителя Приозерска, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

При обыске в гараже, принадлежащем матери подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли GPS-трекер, ранее установленный на самосвале, копию электронного страхового полиса, пропуск на автомобиль, акт обмера объема кузова и паспорт цифрового топографа.

Местонахождение похищенной автомашины устанавливается.

Приняты меры по выявлению соучастников задержанного.

Подозреваемого поместили в камеру в порядке статьи 91 УПК РФ.