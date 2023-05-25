В Петербурге задаржали таксиста ограбившего пассажира

Ночью минувшего воскресенья около 01 часа 35 минут возле дома 60 корпус 3 по Комендантскому проспекту водитель такси, находясь в автомобиле «Киа Рио» распылил в лицо 34-летнему пассажиру газ из перцового баллона, после чего открыто похитил 2 цепочки из металла желтого цвета.

Общая сумма ущерба составила 10 000 рублей.

23 мая 2023 года около 17 часов 50 минут возле дома 9 по Бумажной улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний таксист.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.