ента новостей

12:43
В Петербурге поймали квартирную воровку
12:34
В Петербурге задаржали таксиста ограбившего пассажира
12:32
Ничья гандбольного «Зенита» в Астрахани на фоне скандала с отставкой Предыбайлова
12:28
В Петербурге задержали лжеэлектрика, обманувшего пенсионерку
12:21
В Петербурге задержали подозреваемого в уличном разбое
12:17
В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве
12:11
В Сосновом Бору на пепелище пожара в садоводстве обнаружены двое погибших
11:34
Пенсионерка из Мги переевла мошенникам более 250 тысяч рублей
11:23
Премьера спектакля «Сказка странствий» в театре «Карамболь»
11:13
Институт сценических искусств в Петербурге продлил сроки предварительного отбора для абитуриентов из ДНР
11:10
В Петербурге Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева провела благотворительную акцию для детей росгвардейцев-участников СВО
10:48
Пожилая жительница Васильевского острова перевела аферистам 3 млн рублей
10:38
В Петербурге уборщица набрала кредитов на 3,2 млна рублей и перевела мошенникам
10:08
В Петербурге задержали аферистов, похищавших денежные средства под предлогом продажи лесоматериалов
09:37
В Ленобласти ночной таксист изнасиловал 16-летнюю девушку
09:29
В Петербурге неизвестный пытался затащить в кусты 10-летнюю девочку
09:22
В Ленобласти 35-летнего безработного задержали за убийство отца и деда
08:38
На Воскресенской набережной установлены фонари в петербургском стиле
08:26
Стали известны имена тех, кто доставит частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград
08:12
На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор
23:38
Лучшая шахматистка России Александра Горячкина на Кипре не смогла взять реванш за неудачу в Хиве и приблизиться к лидирующей Вагнер
19:45
Изменения в составе СКА: Дмитрий Яшкин перешёл в «Ак Барс», а в петербургский клуб пришёл Сергей Толчинский
19:05
Ленобласть субсидирует льготный проезд для семей участников СВО
19:01
В Петербурге поcтроят новые социальные объекты
16:25
В Ленобласти открылся крупнейший вагоноремонтный завод
16:17
В Госдуму внесли законопроект об увеличении сроков отчётности НКО
16:14
"Невозможно вести диалог": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал главную проблему руководства Минобороны
15:43
На финишную прямую вышли две главные мостовые стройки Ленобласти
14:54
В Петербурге наградили победителей и участников литературной премии им. Л.А. Говорова
14:49
В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задаржали таксиста ограбившего пассажира

В Петербурге задаржали таксиста ограбившего пассажира

0
16
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении в Приморском районе

Ночью минувшего воскресенья около 01 часа 35 минут возле дома 60 корпус 3 по Комендантскому проспекту водитель такси, находясь в автомобиле «Киа Рио» распылил в лицо 34-летнему пассажиру газ из перцового баллона, после чего открыто похитил 2 цепочки из металла желтого цвета.
Общая сумма ущерба составила 10 000 рублей.
23 мая 2023 года около 17 часов 50 минут возле дома 9 по Бумажной улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний таксист.
Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-05-2023, 10:00
В центре Петербурга задержали мужчину ограбившего таксиста
6-05-2023, 10:25
Во Фрунзенском районе задержала подозреваемого в разбое
31-03-2023, 12:30
В Петербурге задержали подозреваемого в уличном грабеже
16-05-2023, 12:23
В Московском районе задержали подозреваемого в разбое
21-07-2022, 13:42
В Петербурге задержан «домушник»
20-04-2023, 11:46
В Пушкине задержан подозреваемый в ограблении пожилой женщины

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 14:49
В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека
0
172
Вчера, 10:01
В Ленобласти подросток толкнул ровесника на велосипеде под колеса иномарки
0
226
23-05-2023, 10:24
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
0
170
22-05-2023, 13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
Наверх