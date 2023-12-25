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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино двое пассажиров устроили поножовщину в автобусе

В Купчино двое пассажиров устроили поножовщину в автобусе

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Опубликовал: Anton78
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В автобусе №74 двое пассажиров устроили драку. Один ударил другого ножом, после чего оба выскочили из салона.

Вечером 24 декабря, около 22 часов 35 минут, водитель автобуса маршрута №74 позвонил на телефон экстренных служб 02, чтобы сообщить о серьезном инциденте, произошедшем в его автобусе.

По его словам, два пассажира внезапно вступили в драку, которая закончилась нападением одного из них с ножом на другого. Затем оба агрессора выскочили из автобуса возле дома 16 на проспекте Славы.

После получения вызова, полицейские немедленно прибыли на место происшествия и обнаружили 47-летнего мужчину с тяжелыми ранами, из которых истекала кровь. Пострадавшего, жителя Пороховых, срочно доставили в Городскую больницу 26, где ему были оказаны медицинская помощь и оперативное вмешательство. У него были коло-резанная рана на шее и резаная рана на правой кисти. Один из свидетелей происшествия, пассажирка автобуса, рассказала полиции, что на остановке у метро "Купчино" в салон автобуса вошли двое неизвестных мужчин, явно находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки между ними возник конфликт, который привел к трагическим последствиям. Один из мужчин напал на другого, используя нож в качестве оружия. На следующей остановке, у дома 46 на Будапештской улице, оба агрессора решили покинуть автобус.

Следственные органы немедленно приступили к расследованию данного инцидента. Полиция изъяла записи видеонаблюдения, установленного в салоне автобуса, чтобы получить дополнительные доказательства и выяснить обстоятельства произошедшего. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за хулиганство с применением оружия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
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