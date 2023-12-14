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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 75-летняя врач-ординатор Мариинской больницы продала квартиру и перевела мошенникам более 6 млн рублей

В Петербурге 75-летняя врач-ординатор Мариинской больницы продала квартиру и перевела мошенникам более 6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе Петербурга 75-летняя врач-ординатор Мариинской больницы после общения с мошенниками продала квартиру

К полицейским Калининского района Петербурга обратилась 75-летняя врач-ординатор Мариинской больницы, проживающая на улице верности.

Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что в период времени с 15 по 17 октября ей на телефон названивали неизвестные. Они представлялись сотрудниками ФСБ и Центрального банка, и обманным путем уговорили женщину оформить на свое имя кредиты в различных банках на общую сумму в 500 тысяч рублей, а затем перевести эти деньги на так называемый "безопасный счет".

Затем 18 октября женщина получила новый звонок от неизвестного мужчины через мессенджер, который сообщил ей, что ее квартира находится в "черном списке", и поэтому необходимо провести "встречную фиктивную продажу". Это было еще одним обманным маневром мошенников. 28 ноября врач посетила офис банка, где заключила договор купли-продажи и получила 6 850 000 рублей. Затем она перевела часть полученных денег на "безопасный счет".

В результате всей этой схемы общий ущерб составил 6 188 050 рублей.

После выявления этого мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Однако, мошенники до сих пор остаются неизвестными, и следствие продолжает работать над этим делом. Такие случаи мошенничества, где преступники выдавали себя за представителей правоохранительных органов или банков, становятся все более распространенными. Поэтому важно быть осторожными и не доверять свои финансовые данные или совершать сомнительные действия по просьбе неизвестных лиц.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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