В Красносельском районе мужчина выпрыгнул с 14-го этажа

Сегодня ранним утром, 12 декабря около 05 часов 40 минут в экстренные службы Красносельского района Петербурга от очевидца поступило сообщение о том, что возле дома 95/2 по Ленинскому проспекту обнаружено бездыханное тело мужчины с признаками падения с высоты.

В результате проверки было установлено, что погибшим является жителя указанного дома. Предположительно, мужчина покончил собой выпрыгнув из окна квартиры на 14-м этаже. Петербуржец состоял на учете в психоневрологическом диспансере. 13 декабря он должен бы отметить свой 46-й день рождения.