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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом на женщину

В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом на женщину

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемых в квартирном разбое

Вчера, 25 ноября около 09 часов 30 минут полиция Выборгского района Санкт-Петербурга получила сообщение о возможном случае насилия в квартире на Выборгском шоссе, дом 27.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, 66-летняя владелица квартиры рассказала им, что вечером 23 ноября к ней в гости пришла ее знакомая, которая ранее работала у нее по дому. Знакомая попросила разрешение переночевать в квартире.

Однако, в 02:00 ночи, в спальню вошли не только знакомая, но и незнакомый мужчина, который стал угрожать ножом и требовать деньги.

Они забрали у женщины 340 000 рублей наличными, две банковские карты, документы, планшет и два мобильных телефона. Затем нападавшие заставили женщину принять таблетки, после чего она уснула.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Однако, 25 ноября полиция смогла задержать двух подозреваемых в квартире на проспекте Просвещения, дом 14.

Подозреваемые оказались гражданами одного из среднеазиатских государств: 51-летней женщиной и 25-летним мужчиной, который уже находился в федеральном розыске. При обыске квартиры были обнаружены и изъяты документы, вещи и деньги, принадлежащие потерпевшей.

Сейчас рассматривается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанных.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение
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