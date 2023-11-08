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Питерец.ру » Происшествия » На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека

На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека

0
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Опубликовал: Anton78
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Пакет с человеческими останками обнаружили рабочие под люком на Ржевской площади

Вчера около 15 часов 00 минут в Красногвардейском районе Петербурга на Ржевской площади, возле сетевого магазина во время работ по благоустройству дороги, рабочие в люке обнаружили подозрительный пакет с костями.

В трех метрах от дома 3 по Ржевской площади, в колодце с мусором, на поверхности воды был обнаружен труп неустановленного мужчины в состоянии сильных гнилостных изменений. На останках не обраружено видимых телесных повреждений. Стопы и кисти рук уже частично размылись.

Труп направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
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