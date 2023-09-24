На Малой Карпатской автомбиль «ВАЗ-21114» сбил 12-летнего пешехода

Вчера утром около 11 часов 15 минут возле дома 9 корпус 1 по улице Малая Карпатская, во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль «ВАЗ-21114», под управлением 54-летнего водителя, при движении от улицы Олеко Дундича в сторону Моравского переулка совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть вне зоне переходного перехода 12-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть для посадки в автобус без сопровождения родителей.

В результате наезда мальчик получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

По данному факту дорожня полиция проводит проверку. Устанвливаются все обстоятельства происшествия.