В центре Петербурга в коммунальной квартире обнаружены два трупа

Поздним вечером в минувший вторник в экстренные службы Центрального района Петербурга поступило сообщение от жильца квартиры в доме 11/13 по улице Чехова: соседка четыре часа не выходит из ванной комнаты. Дверь вскрыли, внутри без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп 39-летней женщины. Также в комнате указанной коммунальной квартиры нашли труп ее 55-летнего супруга без внешних признаков насильственной смерти. Из комнаты изъяты зеркало с пластиковой картой и скрученной купюрой с остатками порошкообразного вещества, полимерный пакет с веществами растительного происхождения, 2 полимерных пакета с 30 таблетками, электронные весы, ноутбук и мобильный телефон.